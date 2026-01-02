Как назвать на украинском "штопор": вы могли даже не слышать эти варианты
Украинский язык сохраняет значительно больше собственных названий бытовых вещей, чем мы привыкли думать. Часто мы пользуемся заимствованными словами, даже не догадываясь, что для них существуют исконные, меткие и образные украинские соответствия.
Один из таких примеров – привычный всем "штопор". Этот простой инструмент есть почти в каждом доме, но его украинские названия знают далеко не все. OBOZ.UA рассказывает детали.
Что такое штопор и откуда взялось это название
Словари определяют штопор как винтообразный стержень с рукояткой, предназначенный для откупоривания бутылок. Кроме прямого значения, это слово имеет и переносное – так называют одну из фигур высшего пилотажа, когда самолет стремительно падает по спирали.
Исследователи предполагают, что слово заимствовано из немецкого stopper или из нидерландского stopper, образованных от stop – "пробка". В украинский язык оно попало через посредничество русского. Существует также французское соответствие tire-bouchon ("трибушон"), но оно у нас не прижилось.
Как по-украински назвать штопор
Украинский язык имеет собственные, логические и образные названия, образованные от прямого назначения этого инструмента – тянуть пробку. Среди зафиксированных словарями и языковой практикой вариантов:
- коркотяг – самый распространенный и самый понятный аналог;
- корківник – название с оттенком орудия или механизма;
- коркач – короткая, разговорная форма;
- коркотяжка – уменьшительно-ласкательный или бытовой вариант.
Все эти слова являются полноценными украинскими аналогами и могут свободно употребляться в речи.
Важно не только правильно назвать предмет, но и употребить соответствующий глагол. На украинском мы бутылку не открываем, а відкорковуємо. Именно этот глагол точно передает суть действия и согласуется с названиями инструмента.
Интересная историческая деталь
Первый патент на штопор получил англичанин Сэмюэль Геншелл в 1795 году. Священник и изобретатель усовершенствовал классический винт, добавив к нему плоскую металлическую пластину – так называемый button. Она ограничивала движение спирали, когда та достигала дна пробки, и позволяла не только вкручиваться, но и эффективнее извлекать его из бутылки. Именно эта конструкция стала основой для большинства современных штопоров.
OBOZ.UA также рассказывал, как назвать по-украински новогоднюю "хлопушку".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.