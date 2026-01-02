Как назвать на украинском сварщика и другие профессии: перевод забывают
Одним из последствий длительной русификации стало то, что люди в Украине подзабыли правильные названия профессий. Вместо того, чтобы говорить о различных специалистах так, как это рекомендуют словари украинского языка, мы часто прибегаем к русизмам.
Одним из наиболее ярких примеров такой ошибки является слово "сварщик". OBOZ.UA разбирался, как правильно называть этого специалиста. Рассказываем также, какими суффиксами нужно пользоваться, чтобы образовывать украинские названия профессий. А также предлагаем небольшой словарик наиболее типичных ошибок с правильными названиями.
Итак, специалист, который осуществляет сварку металлических конструкций на украинском языке правильно называется "зварник". Также можно встретить вариант "зварювальник" – он тоже является правильным, но не таким удобным для написания и произношения, просто потому, что это слово длиннее и противоречит принципу экономии, к которому тяготеет наш язык.
При этом оба слова – и "зварник", и "зварювальник" – образованы с помощью одного из наиболее продуктивных "профессиональных" суффиксов -ник-. В целом можно выделить несколько таких суффиксов. Рассмотрим их на примерах:
- -ник-: зварник, робітник, рятувальник, вантажник, садівник, проєктувальник, мельник, верстальник, вишивальник, будівельник, пожежник;
- -ар- / -яр-: кухар, столяр, друкар, гончар, маляр, пекар, перукар, чоботар, казкар, тесляр, лікар, токар;
- -ець- / -єць-: швець, кравець, жнець, гравець, видавець, службовець;
- -ач- / -яч-: перекладач, ткач, копач, викладач, доглядач, збирач, завідувач.
Обратите внимание, что суффикс -щик-, который часто встречается в русских названиях профессий, украинскому языку вообще не присущ. Слов с ним следует избегать.
Что касается правильных и неправильных (суржиковых) названий профессий, то из них можно составить целый словарик. И начнем с уже знакомого нам сварщика:
- сварщик – зварник або зварювальник;
- каменщик – муляр;
- прораб – виконроб (не "производитель работ" а "виконавець робіт");
- кладовщик – комірник;
- кровельщик – покрівельник;
- грузчик – вантажник;
- слесарь – слюсар;
- плотник – тесля;
- парикмахер – перукар;
- портний – кравець;
- сапожник – чоботар або швець;
- пограничник – прикордонник;
- таможенник – митник;
- танцор – танцюрист або танцівник;
- уборщик – прибиральник;
- завхоз – загосоп (завідувач госоподарством, а не хазяйством);
- дворнік – двірник;
- закупщик – закупівельник;
- парикмахер – перукар.
Кстати, если вам нужно сказать о каком-то человеке, что он является специалистом в определенной области, важно употреблять при этом правильный предлог. Вариант "по" является ошибочным – он присущ русскому языку. Украинские словари и справочники советуют употреблять конструкцию "фахівець із":
- фахівець із маркетингу;
- фахівець із персоналу;
- фахівець зі складення документації.
Ранее OBOZ.UA на примере слова "министр" объяснял, как в украинском языке образуются феминитивы к названиям профессий.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.