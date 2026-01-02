Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как назвать на украинском сварщика и другие профессии: перевод забывают

Юлия Потерянко
Моя Школа
Одним из последствий длительной русификации стало то, что люди в Украине подзабыли правильные названия профессий. Вместо того, чтобы говорить о различных специалистах так, как это рекомендуют словари украинского языка, мы часто прибегаем к русизмам.

Одним из наиболее ярких примеров такой ошибки является слово "сварщик". OBOZ.UA разбирался, как правильно называть этого специалиста. Рассказываем также, какими суффиксами нужно пользоваться, чтобы образовывать украинские названия профессий. А также предлагаем небольшой словарик наиболее типичных ошибок с правильными названиями.

Итак, специалист, который осуществляет сварку металлических конструкций на украинском языке правильно называется "зварник". Также можно встретить вариант "зварювальник" – он тоже является правильным, но не таким удобным для написания и произношения, просто потому, что это слово длиннее и противоречит принципу экономии, к которому тяготеет наш язык.

При этом оба слова – и "зварник", и "зварювальник" – образованы с помощью одного из наиболее продуктивных "профессиональных" суффиксов -ник-. В целом можно выделить несколько таких суффиксов. Рассмотрим их на примерах:

  • -ник-: зварник, робітник, рятувальник, вантажник, садівник, проєктувальник, мельник, верстальник, вишивальник, будівельник, пожежник;
  • -ар- / -яр-: кухар, столяр, друкар, гончар, маляр, пекар, перукар, чоботар, казкар, тесляр, лікар, токар;
  • -ець- / -єць-: швець, кравець, жнець, гравець, видавець, службовець;
  • -ач- / -яч-: перекладач, ткач, копач, викладач, доглядач, збирач, завідувач.

Обратите внимание, что суффикс -щик-, который часто встречается в русских названиях профессий, украинскому языку вообще не присущ. Слов с ним следует избегать.

Что касается правильных и неправильных (суржиковых) названий профессий, то из них можно составить целый словарик. И начнем с уже знакомого нам сварщика:

  • сварщик – зварник або зварювальник;
  • каменщик – муляр;
  • прораб – виконроб (не "производитель работ" а "виконавець робіт");
  • кладовщик – комірник;
  • кровельщик – покрівельник;
  • грузчик – вантажник;
  • слесарь – слюсар;
  • плотник – тесля;
  • парикмахер – перукар;
  • портний – кравець;
  • сапожник – чоботар або швець;
  • пограничник – прикордонник;
  • таможенник – митник;
  • танцор – танцюрист або танцівник;
  • уборщик – прибиральник;
  • завхоз – загосоп (завідувач госоподарством, а не хазяйством);
  • дворнік – двірник;
  • закупщик – закупівельник;
  • парикмахер – перукар.

Кстати, если вам нужно сказать о каком-то человеке, что он является специалистом в определенной области, важно употреблять при этом правильный предлог. Вариант "по" является ошибочным – он присущ русскому языку. Украинские словари и справочники советуют употреблять конструкцию "фахівець із":

  • фахівець із маркетингу;
  • фахівець із персоналу;
  • фахівець зі складення документації.

