Как назвать на украинском сварщика и другие профессии: перевод забывают

Одним из последствий длительной русификации стало то, что люди в Украине подзабыли правильные названия профессий. Вместо того, чтобы говорить о различных специалистах так, как это рекомендуют словари украинского языка, мы часто прибегаем к русизмам.

Одним из наиболее ярких примеров такой ошибки является слово "сварщик". OBOZ.UA разбирался, как правильно называть этого специалиста. Рассказываем также, какими суффиксами нужно пользоваться, чтобы образовывать украинские названия профессий. А также предлагаем небольшой словарик наиболее типичных ошибок с правильными названиями.

Итак, специалист, который осуществляет сварку металлических конструкций на украинском языке правильно называется "зварник". Также можно встретить вариант "зварювальник" – он тоже является правильным, но не таким удобным для написания и произношения, просто потому, что это слово длиннее и противоречит принципу экономии, к которому тяготеет наш язык.

При этом оба слова – и "зварник", и "зварювальник" – образованы с помощью одного из наиболее продуктивных "профессиональных" суффиксов -ник-. В целом можно выделить несколько таких суффиксов. Рассмотрим их на примерах:

-ник- : зварник, робітник, рятувальник, вантажник, садівник, проєктувальник, мельник, верстальник, вишивальник, будівельник, пожежник;

: зварник, робітник, рятувальник, вантажник, садівник, проєктувальник, мельник, верстальник, вишивальник, будівельник, пожежник; -ар- / -яр-: кухар, столяр, друкар, гончар, маляр, пекар, перукар, чоботар, казкар, тесляр, лікар, токар;

кухар, столяр, друкар, гончар, маляр, пекар, перукар, чоботар, казкар, тесляр, лікар, токар; -ець- / -єць-: швець, кравець, жнець, гравець, видавець, службовець;

швець, кравець, жнець, гравець, видавець, службовець; -ач- / -яч-: перекладач, ткач, копач, викладач, доглядач, збирач, завідувач.

Обратите внимание, что суффикс -щик-, который часто встречается в русских названиях профессий, украинскому языку вообще не присущ. Слов с ним следует избегать.

Что касается правильных и неправильных (суржиковых) названий профессий, то из них можно составить целый словарик. И начнем с уже знакомого нам сварщика:

сварщик – зварник або зварювальник;

каменщик – муляр;

прораб – виконроб (не "производитель работ" а "виконавець робіт");

кладовщик – комірник;

кровельщик – покрівельник;

грузчик – вантажник;

слесарь – слюсар;

плотник – тесля;

парикмахер – перукар;

портний – кравець;

сапожник – чоботар або швець;

пограничник – прикордонник;

таможенник – митник;

танцор – танцюрист або танцівник;

уборщик – прибиральник;

завхоз – загосоп (завідувач госоподарством, а не хазяйством);

дворнік – двірник;

закупщик – закупівельник;

парикмахер – перукар.

Кстати, если вам нужно сказать о каком-то человеке, что он является специалистом в определенной области, важно употреблять при этом правильный предлог. Вариант "по" является ошибочным – он присущ русскому языку. Украинские словари и справочники советуют употреблять конструкцию "фахівець із":

фахівець із маркетингу;

фахівець із персоналу;

фахівець зі складення документації.

