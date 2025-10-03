Как назвать на украинском терку и солонку: правильный перевод

Украинский язык имеет богатые традиции, но в быту мы часто используем заимствованные слова, которые можно заменить правильными соответствиями. Например, такие привычные предметы, как "терка" или "солонка", имеют свои нормативные названия – "тертушка" и "солонка".

Чтобы избежать русизмов и сделать речь более естественной, стоит обратить внимание на правильный перевод кухонных принадлежностей. Ведь употребление аутентичных украинских слов не только обогащает язык, но и сохраняет его уникальность.

Как называть разную кухонную утварь на украинском языке

Кухонные принадлежности часто становятся источником путаницы из-за сходства с русскими терминами. Например, слово "посуда" в украинском языке заменяется на "посуда" или "начиння", а "прибори" – на "приладдя".

Вместо "бутилки" говорим "пляшка", а "стакан" – это "склянка". Слово "кофейник" лучше заменить на "кавник", ведь в украинском языке "кава", а не "кофе". Так же "кофемолка" звучит естественнее, когда вы говорите "млинок для кави", а "сахарница" и "солонка" – это "цукорниця" и "сільниця".

Некоторые слова вызывают дискуссии, но в украинском языке они имеют несколько нормативных вариантов. Например, для обозначения сковороды можно использовать "сковорода", "сковорідка" или "пательня" – все они правильные.

Такие предметы, как "терка", "кувшин" или "протвень", на украинском звучат как "тертушка", "глечик" и "деко".

А "друшлаг" следует называть "друшляк", чтобы избежать калькирования с русского.

Что касается других кухонных предметов, то "поднос" заменяем на "піднос" или "таця", а "пробка к бутылке" – это "корок". Вместо "салфетки" говорим "серветки", а "трубочка" для напитков – это "соломинка", хотя оба варианта есть в словарях. "Половник" имеет соответствия "ополоник" или "черпак", а "досточка" – это "дощечка".

Правильное употребление украинских названий кухонных принадлежностей помогает не только избежать русизмов, но и подчеркнуть богатство родного языка. Поэтому в следующий раз, готовя на кухне, вспомните эти советы и попробуйте назвать знакомые предметы правильно.

