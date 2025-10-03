Как перевести на украинский 'полагаться': варианты бывают разные

"Полагаться" – один из тех русских глаголов, которые трудно перевести одним украинским соответствием. Он может означать и "доверять", и "быть разрешенным", и "принадлежать по правилу". Из-за этого перевод всегда зависит от контекста.

OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести русизм. Универсального перевода нет, ведь каждая ситуация требует своего точного варианта.

"Полагаться" як "бути дозволеним"

Здесь не полагается курить.

Тут не дозволено (не можна, не вільно, не годиться) курити (палити).

В таком значении речь идет о запрете или ограничении. В украинском уместно употреблять "не дозволено", "нельзя", "не свободно", а в разговорном варианте – "не годиться".

"Як і полагается" – за звичаєм, як належить

Как и полагается, он поздравил коллег.

Як і належить (як і слід, як і годиться), він привітав колег.

Здесь "полагаться" обозначает действие, соответствующее норме, правилу или обычаю. Украинские соответствия: належить, слід, годиться, заведено.

"По закону полагается" – юридичний обов’язок

По закону полагается, чтобы…

Закон велить (наказує), щоб…

Когда речь идет о формальном требовании или юридической норме, точнее всего – закон велит / приказывает.

"Полагаться на кого-то/что-то" – довіряти, покладатися

Я полагаюсь на тебя.

Я покладаюся (покладуся) на тебе.

В переносном значении "доверять" употребляют полагаться, положиться. В художественном стиле встречается и вариант спускаться на кого-то ((приклад із творчості Лесі Українки: "...Вона тепер Моїй Марусі дещо помагає — Старенька вже нездужає ходити. А на рабинь спускатися не можна У догляді за матір'ю).

"Так делать не полагается" – не годиться

Так поступать не полагается.

Так чинити (робити) не годиться (не заведено, не дозволено, закон не велить).

Это касается как социальных норм ("не годится"), так и формальных правил ("не дозволено").

