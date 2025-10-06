Как назвать на украинском языке 'зазор': варианты перевода

Слово "зазор" часто звучит в профессиональной среде механиков, столяров и строителей, но знаете ли вы, как правильно перевести его на украинский? Этот технический термин, обозначающий щель или промежуток между двумя прилегающими деталями, имеет свои особенности в украинском языке.

В быту мы чаще используем слово "щілина", но в техническом контексте оно не всегда уместно. OBOZ.UA разобрался, что означает "зазор", какие украинские соответствия стоит использовать и какие синонимы существуют.

Что такое "зазор"

"Зазор" – это технический термин, который используется для обозначения щели или промежутка между двумя предметами или деталями механизмов, которые не прилегают друг к другу вплотную. Например, в технической литературе отмечается: "Между цапфой и подшипником создается клиновидный зазор, в который при вращении цапфы нагнетается смазочная жидкость".

В быту вместо "зазора" чаще употребляют слово "щілина". Однако в профессиональном контексте "щілина" не всегда передает точное значение, ведь "зазор" как технический термин имеет специфическое применение.

Кроме украинского слова "щілина", существуют другие термины, которые могут использоваться в зависимости от контекста. Например:

"Просвіт" – промежуток между близко расположенными предметами, отверстие, через которое что-то проникает или просматривается.

"Прозір" – реже употребляемый синоним, который также означает щель или промежуток.

Словари определяют "просвіт" как многозначное слово. Кроме технического значения (аналог "зазора"), оно может означать светлую полосу на темном фоне, проход между стенками сосудов или даже цветную полоску на погонах в разговорном обиходе.

Также в технической сфере можно услышать иноязычные заимствования:

Клиренс – с английского (clearance), часто используется в автомобильной терминологии.

Люфт – с немецкого (Luft), употребляется в авиации или механике.

Люф – с польского (luf).

Как правильно перевести "зазор" на украинский язык

Для точного перевода "зазора" в технических текстах рекомендуют использовать слово "просвіт", поскольку оно является естественным для украинского языка и соответствует значению термина. Например, в технической документации можно сказать: "Між деталями механізму має бути просвіт для забезпечення змащення". В бытовой речи уместнее употреблять "щілина" или "проміжок", в зависимости от ситуации.

