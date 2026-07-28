Как назвать "попутчика" на украинском языке: перевод
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В повседневной речи словом "попутчик" часто называют человека, с которым вместе едут в поезде, автобусе или автомобиле. Однако это калька с русского языка.
Поэтому в украинском языке стоит использовать более исконные названия. OBOZ.UA рассказывает, какими словами можно заменить этот русизм.
Наиболее близким соответствием слова "попутчик" является "попутник". Так называют человека, который следует с кем-то одним путем или в том же направлении.
Например:
- випадковий попутник у потязі;
- знайти попутника для поїздки;
- розмовляти з попутником у дорозі.
Слово "супутник" употребляют, когда речь идет о человеке, который идет, едет или путешествует вместе с кем-то.
Чаще всего так называют постоянного компаньона, который проводит с человеком все или почти все время путешествия. То есть спутник не просто движется в том же направлении, а находится рядом на протяжении значительной части пути.
Человека, который находится в пути или путешествует вместе с вами, также можно назвать "подорожнім" или "подорожанином". Эти слова имеют более широкое значение и не всегда указывают именно на совместный маршрут. Они могут означать любого человека, который куда-то путешествует.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова "ломают" переводчики.
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