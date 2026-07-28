Как назвать 'попутчика' на украинском языке: перевод

В повседневной речи словом "попутчик" часто называют человека, с которым вместе едут в поезде, автобусе или автомобиле. Однако это калька с русского языка.

Видео дня

Поэтому в украинском языке стоит использовать более исконные названия. OBOZ.UA рассказывает, какими словами можно заменить этот русизм.

Наиболее близким соответствием слова "попутчик" является "попутник". Так называют человека, который следует с кем-то одним путем или в том же направлении.

Например:

випадковий попутник у потязі;

знайти попутника для поїздки;

розмовляти з попутником у дорозі.

Слово "супутник" употребляют, когда речь идет о человеке, который идет, едет или путешествует вместе с кем-то.

Чаще всего так называют постоянного компаньона, который проводит с человеком все или почти все время путешествия. То есть спутник не просто движется в том же направлении, а находится рядом на протяжении значительной части пути.

Человека, который находится в пути или путешествует вместе с вами, также можно назвать "подорожнім" или "подорожанином". Эти слова имеют более широкое значение и не всегда указывают именно на совместный маршрут. Они могут означать любого человека, который куда-то путешествует.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова "ломают" переводчики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.