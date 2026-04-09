Как назвать 'скворешник' на украинском: перевод часто забывают

Слово "скворешник" является типичным русизмом и калькой, что не соответствует фонетическим нормам нашего языка. В украинской лексике нет продуктивного суффикса "-ешник", а само название птицы "скворец" – это "шпак".

Именно от названия этой птицы образуется единственно правильный вариант наименования ее домика. Использование нормативной лексики помогает не только очистить речь, но и лучше понять логику происхождения названий в нашей культуре.

Как на украинском будет "скворечник"

Единственным нормативным аналогом к русскому слову является "шпаківня". Это слово официально зафиксировано в Словаре украинского языка и других орфографических изданиях. Оно обозначает деревянную будочку с отверстием, изготовленную человеком для гнездования птиц. Также в литературных произведениях можно встретить вариант "шпаківниця".

Интересно, что название птицы "скворец" имеет глубокие корни и происходит от праславянского слова, означающего "дразнить". Это прямо указывает на удивительную способность этих птиц имитировать чужие звуки. Чтобы ваша речь была безупречной, стоит запомнить и другие правильные названия пернатых, которые часто заменяют суржиком:

вместо "кукушка" — зозуля;

вместо "аист" — лелека (или чорногуз);

вместо "щегол" — щиглик;

вместо "грач" — грак.

вместо "воробей" — горобець.

Интересные факты о скворце

Скворец является одной из самых умных птиц, способной жить в природе до 12 лет. Он – настоящий мастер имитации: кроме песен других птиц, скворцы могут воспроизводить лай собак, звонки телефонов и даже отдельные человеческие слова. Эти птицы очень социальны и часто гнездятся огромными колониями, насчитывающими тысячи особей.

Хотя скворцов часто считают вредителями из-за их любви к ягодам и фруктам, они приносят огромную пользу сельскому хозяйству, уничтожая множество насекомых и червей. Их оперение – настоящее произведение искусства: черное в основе, оно сверкает фиолетовыми и зелеными металлическими оттенками в брачный период, меняясь на более пестрое зимой. Строительство скворечника для таких соседей – это отличный способ поддержать экосистему и наблюдать за жизнью этих талантливых "пересмешников".

