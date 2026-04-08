Как сказать на украинском 'одиночка': проверьте себя

Наверное, у каждого из нас есть такой знакомый или знакомая, кто предпочитает жить в одиночестве и полагаться во всем только на себя. А знаете ли вы, как назвать такого чрезвычайно самостоятельного человека на украинском языке?

Если вам пришло в голову слово "одиночка", скорее всего, вы до сих пор не до конца побороли в себе последствия русификации. Мы не будем вас за это осуждать, а поступим лучше – OBOZ.UA нашел для вашего активного словаря сразу несколько удачных соответствий. Берите их на вооружение.

Итак, толковые словари украинского языка предлагают называть человека, который отделился от других, не опирается на чью-то помощь или поддержку, словом одинак (феминитив – одиначка). Так называют также человека, который не имеет семьи, а еще единственного сына или даже животное, которое живет в одиночестве.

Также человека, который предпочитает уединение, можно назвать самітником. Хотя это существительное также описывает тех, кто таким образом посвятил свою жизнь служению богу.

Если говорим конкретно о человеке, который избегает контактов с другими, его можно назвать словами відлюдник, відлюдько, відлюдок. Встречаются также формы нелюдим и безлюдок. А в разговорной речи такого человека могут назвать сичем.

Кстати, обратите внимание, что русское слово "одиночка" уже в начальной форме несет в себе довольно негативный оттенок. Вспомните только конструкцию "псих-одиночка" или пренебрежительное "мать-одиночка". Этим же словом называют тюремную камеру, рассчитанную только на одного заключенного. Интересно, что украинские аналоги такой выразительной негативной коннотации не имеют.

