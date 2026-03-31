'Обездолений' или 'знедолений'? Что говорят словари и какую типичную ошибку делают многие украинцы

Лексема обездолений не характерна для украинского языка и образована по несвойственной нашему языку словообразовательной модели. Зато правильной является формулировка с помощью приставки зне – знедолений.

О том, где можно встретить это слово и как оно кочевало из словаря в словарь, писала украинский языковед Ирина Фарион в работе "Языковая норма: уничтожение, поиск, восстановление". Также она объяснила, почему слова на подобие переодягатися чи обзавестися не характерны для нашего языка.

Что не так с приставкой обез-

"Глаголы с приставкой обез- – яркий пример ассимиляционного навязывания украинскому языку несвойственной префиксальной модели в 30-е годы ХХ в.: обезбарвити, обездолити, обезводнити – на слове обеленіти (то есть здуріти) заканчивается этот обезний подарок от одиннадцатитомного "Словаря украинского языка" (СУМ), который выходил в течение "расцветшего" советского десятилетия в 1970–1980 гг." – писала языковед.

Вместе с производными словами этот словарь содержит 130 таких лексем. Наличие их в словаре объясняется утверждением Хроник Научно-исследовательского института языкознания 1933–1934 гг., где указано, что "обхождение в украинском языке слов с приставкой обез- [согласно рус. обез- (обес-)], когда такие слова существуют в языке, есть националистическое вредительство" [39, с. 161].

Как слова с приставкой обез- переходили из словаря в словарь

Все эти лексемы переместились и в Большой толковый словарь современного украинского языка 2001 года.

Фарион отмечает, что если первый советский "Практический русско-украинский словарь" (1923 г.) не подает ни одного примера на обез- ( вроде: обезглавить — "зітнути голову, стяти"), то в "Російсько-українському словнику" (1937 г.) под редакцией Н. Кагановича их уже шесть: обезголовлювати, обезжирювати, обезземелити, обезлюдити, обеззброювати, обеззубити [51, с. 429–430]. К тому же употреблен искусственно созданный гибрид збез- – сочетание части украинской приставки зне- и российское средство образования таких слов, префикс без: збезводнити, збезліснити.

В СУМ попали три глагольных производных на зне-: знебарвити, знеболити, знебутися. Зато в словаре С. Караванского можно встретить, кроме зне- и обез-, еще украинские приставки ви-, роз-, например: обезветривать – зневітрювати, обезоруживать – роззброювати, обезлюднеть – вилюднювати .

Почему нельзя говорить переодягатися

Языковед объяснила, что в украинском языке многопрефиксность достигает праславянской эпохи и приобрела самобытное значение – усиления действия: попоїсти, поподряпати, заподіяти. Несмотря на это, украинцы ошибочно употребляют неоправданість вместо невиправданість, переодягатися вместо перевдягатися. Также к исконным словообразовательных признаков принадлежит префиксальные формы проявления признака в прилагательных, например: завеликий, замалий, задобрий – черта, что является вкладом Галичины в формирование украинского языка.

