Довольно редкое: какое украинское слово почти невозможно перевести на другие языки

Для опытного говорящего словообразование украинского языка является источником огромного количества способов выразить свою мысль. Логика конструирования порой приводит к тому, что наш язык порождает слова, которые напрямую на другие языки не переведешь.

К таким словам можно отнести глагол "взорувати" и его пассивное состояние "взоруватися". OBOZ.UA рассказывает, что означает это слово, как оно образовалось и каким образом его можно перевести.

Итак, согласно словарному определению, "взорувати" означает брать за образец, подражать кому-то или чему-то, ориентировать на кого-то, что-то. Пример употребления находим у Оксаны Забужко:

Власне шістдесятникам належить остаточна й сумнівна заслуга канонізації того типу дискурсу, за котрим в Україні досі взорується будь-який авторський текст.

Как образовалось это слово? На самом деле, для него был использован один из самых продуктивных методов, который мы используем ежедневно – от имени существительного. За основу здесь взято существительное "взірець", к которому добавились суффиксы -ува- и -ти. Вот несколько более распространенных глаголов, образованных таким же образом:

господарювати;

малювати;

проєктувати;

мандрувати;

шпигувати;

фарбувати;

працювати;

відпочивати.

Как видим, хотя слово "взорувати" кажется нам несколько необычным, ведь встречается в устной и письменной речи нечасто, на самом деле оно является абсолютно естественным для украинского языка. Ни диалектным, ни калькированным назвать его нельзя.

Что касается перевода, то для того чтобы передать его на других языках, в основном приходится использовать целые конструкции. Ближайшим аналогом можем назвать польское wzorować się, но для образования пассивного залога оно все же требует обособленной частицы się. В английском языке, чтобы передать соответствующее значение, нам понадобится целая конструкция model oneself on/after, как и в немецком sich orientieren an. Поэтому цените украинский язык за его лаконичность и точность.

