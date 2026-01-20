Как назвать 'сочинение' на украинском: правильный перевод

Украинский язык отличается своей благозвучностью и точностью в определении творческих процессов. Многие школьники и взрослые, привыкнув к терминологии соседних языков, часто ищут соответствие для популярного учебного задания.

Понимание этимологии и словарных значений помогает избегать кальки и обогащать собственный словарный запас. Правильный перевод зависит от того, имеем ли мы в виду сам результат работы или непосредственно процесс написания.

Как перевести "сочинение" на украинский язык

Согласно русско-украинскому словарю Евсея Изюмова, перевод слова "сочинение" зависит от контекста. Если мы говорим о результате интеллектуального или художественного труда (то, что в оригинале "произведение"), единственным правильным вариантом является слово "твір" (во множественном числе "твори"). Именно поэтому в украинских школах ученики пишут "твір на вільну тему" или "твір-опис", что означает изложение собственных рассуждений, эмоций и мыслей в текстовой форме.

Если же речь идет о действии (процесс создания текста), украинский язык предлагает ряд метких синонимов:

складання (найбільш універсальний варіант для навчального процесу);

писання (підкреслює безпосередньо технічний процес);

компонування (використовується, коли йдеться про складну структуру або поєднання різних частин тексту).

Этимология слова "твір"

Слово "твір" имеет глубокие праславянские корни (tvoriti) – производное от "tvorъ" ("творение"). Оно родственно с понятиями "формировать", "создавать" и даже "огораживать". В основе лежит идея придания формы чему-то аморфному, захвата мысли и воплощения ее в конкретную структуру.

Интересно, что в литовском и прусском языках родственные слова означают "тримати" или "мати", что подчеркивает весомость созданного объекта.

Таким образом, называя свою работу "твором", мы подчеркиваем ее креативную природу и авторский вклад, в отличие от простого копирования или механической записи.

