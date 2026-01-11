Не говорите 'налічка': как перевести на украинский язык

Во время отключений света хорошей идеей будет держать в кармане пальто или в кошельке несколько бумажных банкнот для расчета в магазине или кафе. Но как вы называете такие деньги, которые всегда наготове, на украинском языке?

Видео дня

Часто можно услышать слово "налічка". Как вы уже, наверное, догадались, это руссизм. OBOZ.UA разбирался, как правильно его заменить.

Начнем с того, что русское слово "наличные" является однокоренным с существительным "наличие", которое, в свою очередь происходит от слова "лицо". То есть это те "живые" деньги, которые вы можете показать, предъявить прямо сейчас – банкноты или монеты. В украинских словарях этого слова нет, поэтому употреблять его не стоит. Ни в литературной форме, ни в виде просторечного "налічка".

Логика образования слова-эквивалента в украинском языке несколько иная. Мы говорим "готівка", ведь имеем в виду деньги, сразу готовые к расчету. Их не надо снимать в банкомате, они не являются условными цифрами в банковском приложении и тому подобное. И просторечия от существительного "готівка" образовывать не надо – оно достаточно удобное для произношения само по себе.

Сейчас в устной речи можно услышать третий вариант – кэш. Это английский эквивалент слова "наличные". Он более-менее уместен в устной речи или в художественных стилях, но не подходит для делового стиля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда правильно писать "закордон", а когда – "за кордон".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.