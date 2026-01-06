За кордон или закордон? Как писать правильно на украинском: есть один нюанс

Многие украинцы довольно часто задумываются над тем, как правильно сказать "за кордон" или "закордон". Дело в том, что возможны оба варианта, однако вместе это слово употребляется только в случае, если это существительное и отвечает на вопрос "что".

Во всех остальных ситуациях правильно говорить отдельно: "за кордон". Более подробно это в своем видео в социальной сети TikTok объясняет учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева.

Для примера, когда "закордон" употребляется вместе, педагог приводит предложение: "Мені подобається закордон", – потому что здесь оно выступает существительным.

"Во всех других случаях пишем отдельно: "за кордон", "за кордоном", "з-за кордону". Это предлог с существительным и отвечают они вопрос "куда?", "где?", "откуда?" – объясняет она.

