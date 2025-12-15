'Пилосос', 'пилосмок' чи 'порохотяг'? Как сказать правильно на украинском языке

Многие считают, что слово "пилосос" является русизмом, однако языковеды утверждают, что это украинское слово и его вполне можно использовать. Но, кроме него, существует еще несколько заменителей.

В украинских словарях указаны еще такие слова, как пилосмок и пилотяг. Об этом в своем видео на YouTube рассказал филолог Александр Авраменко.

Также он рассказал, как правильно назвать само действие уборки пыли этим предметом. По его словам, правильно говорить именно "пилососю", а не "пилосошу". Однако, если эта форма непривычна, то можно сказать "Я прибираю пилососом".

А на Facebook-странице "Рух за мову" перечислили другие названия пылесоса, которые языковеды указывали на сайте "Словотвір". Кроме уже вышеназванных, среди них немало интересных, таких как:

порохотяг;

смоктач;

пиловсмоктувач;

пиложер;

пилозбирач.

