"Пилосос", "пилосмок" чи "порохотяг"? Как сказать правильно на украинском языке
Многие считают, что слово "пилосос" является русизмом, однако языковеды утверждают, что это украинское слово и его вполне можно использовать. Но, кроме него, существует еще несколько заменителей.
В украинских словарях указаны еще такие слова, как пилосмок и пилотяг. Об этом в своем видео на YouTube рассказал филолог Александр Авраменко.
Также он рассказал, как правильно назвать само действие уборки пыли этим предметом. По его словам, правильно говорить именно "пилососю", а не "пилосошу". Однако, если эта форма непривычна, то можно сказать "Я прибираю пилососом".
А на Facebook-странице "Рух за мову" перечислили другие названия пылесоса, которые языковеды указывали на сайте "Словотвір". Кроме уже вышеназванных, среди них немало интересных, таких как:
- порохотяг;
- смоктач;
- пиловсмоктувач;
- пиложер;
- пилозбирач.
Ранее OBOZ.UA писал о том, как на украинском правильно сказать: капюшон или капішон.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!