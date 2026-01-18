Как назвать стужу: интересные украинские слова о холоде
Зимний холод, от которого кровь стынет в жилах, в древности не так уж и редко случался в Украине. Именно поэтому наши предки обогатили украинский язык десятками диалектных слов, описывающих сильный мороз.
Если вам нужен понятное всем и зафиксированное словарями существительное, смело пользуйтесь вариантом "стужа" – он является вполне нормативным. Также есть варианты "студінь" или "холоднеча" и детское словечко "дюдя". Но, если поинтересоваться диалектами, то можно открыть для себя множество интересных и колоритных слов о холоде. Их собрала блогер и филолог Идея Александровна.
В ее список попали буквально десятки слов. Всех их блогер сгруппировала по диалектам, из которых они происходят. Конечно, здесь не только синонимы слова "стужа", но и другие слова, которыми украинцы описывают сильный мороз, связанные с ним явления и свои ощущения от него.
Западно-полесский диалект
Дригі́дь – дрожь от холода
Зилки́й – холодный
Золова́тий – морозный (золоватый вітер)
Закостані́ти – замерзнуть
Сколі́ти – замерзнуть
Холоде́ча – сильный холод
Холодня́во – холодно
Слобожанский диалект
Сі́верко – холодно
Волынский диалект
Зю́зя – холод
Дигуті́ти – трястись от холода
Зимнута́ча – холоднеча холодно
Трі́скутин (мужской род) – сильный мороз
Слизо́та – гололедица
Средненадднепрянский диалект
Дю́дя – холод
Ко́зи ли́жуть – мерзнуть (Як же холодно, починають мене кози лизати)
Закацю́бнуть – очень замерзнуть
Надднестрянский диалект
Зи́мно – холодно
Зє́пкий – холодный
Зи́ндра – холодно (От нині і зиндра)
Зя́б, зя́блянка – холод
Моро́ско – морозно
Груда́ – замерзшая земля
Груда́ – замерзла земля
Дзембі́ти – мерзнуть
Зазєба́ти – замерзать
Сков'є́знути – замерзнуть
Бойковский диалект
Студе́но – холодно
Сту́дінь – холодно
Коцані́ти – мерзнуть
Гуцульский диалект
Ціпені́ти з холоду – мерзнуть
Лю́тень, лю́тінь, лю́товень – месяц февраль
Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзшая земля, непокрытая снегом
Закарпатский диалект
Голоморо́зи – морозная погода без снега
Ледова́тіти – замерзать
Передрє́глий – перемерзший
Дю́дяний – холодный
Дю́дяно – холодно
Заці́пнути – замерзнуть
Ледяни́й – холодный
Ме́рзко – холодно
Ци́пінь – холодно
Морози́сько – сильный мороз
Цо́мфіль – сосулька
Степной диалект
Сибі́рний – холодный (сибірний день)
Студі́й – большой мороз
Гусе́й лови́ти – очень мерзнуть
Дзя́блі справля́ти – мерзнуть
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском языке правильно называть сосульки.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.