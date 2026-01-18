Как назвать стужу: интересные украинские слова о холоде

Зимний холод, от которого кровь стынет в жилах, в древности не так уж и редко случался в Украине. Именно поэтому наши предки обогатили украинский язык десятками диалектных слов, описывающих сильный мороз.

Видео дня

Если вам нужен понятное всем и зафиксированное словарями существительное, смело пользуйтесь вариантом "стужа" – он является вполне нормативным. Также есть варианты "студінь" или "холоднеча" и детское словечко "дюдя". Но, если поинтересоваться диалектами, то можно открыть для себя множество интересных и колоритных слов о холоде. Их собрала блогер и филолог Идея Александровна.

В ее список попали буквально десятки слов. Всех их блогер сгруппировала по диалектам, из которых они происходят. Конечно, здесь не только синонимы слова "стужа", но и другие слова, которыми украинцы описывают сильный мороз, связанные с ним явления и свои ощущения от него.

Западно-полесский диалект

Дригі́дь – дрожь от холода

Зилки́й – холодный

Золова́тий – морозный (золоватый вітер)

Закостані́ти – замерзнуть

Сколі́ти – замерзнуть

Холоде́ча – сильный холод

Холодня́во – холодно

Слобожанский диалект

Сі́верко – холодно

Волынский диалект

Зю́зя – холод

Дигуті́ти – трястись от холода

Зимнута́ча – холоднеча холодно

Трі́скутин (мужской род) – сильный мороз

Слизо́та – гололедица

Средненадднепрянский диалект

Дю́дя – холод

Ко́зи ли́жуть – мерзнуть (Як же холодно, починають мене кози лизати)

Закацю́бнуть – очень замерзнуть

Надднестрянский диалект

Зи́мно – холодно

Зє́пкий – холодный

Зи́ндра – холодно (От нині і зиндра)

Зя́б, зя́блянка – холод

Моро́ско – морозно

Груда́ – замерзшая земля

Груда́ – замерзла земля

Дзембі́ти – мерзнуть

Зазєба́ти – замерзать

Сков'є́знути – замерзнуть

Бойковский диалект

Студе́но – холодно

Сту́дінь – холодно

Коцані́ти – мерзнуть

Гуцульский диалект

Ціпені́ти з холоду – мерзнуть

Лю́тень, лю́тінь, лю́товень – месяц февраль

Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзшая земля, непокрытая снегом

Закарпатский диалект

Голоморо́зи – морозная погода без снега

Ледова́тіти – замерзать

Передрє́глий – перемерзший

Дю́дяний – холодный

Дю́дяно – холодно

Заці́пнути – замерзнуть

Ледяни́й – холодный

Ме́рзко – холодно

Ци́пінь – холодно

Морози́сько – сильный мороз

Цо́мфіль – сосулька

Степной диалект

Сибі́рний – холодный (сибірний день)

Студі́й – большой мороз

Гусе́й лови́ти – очень мерзнуть

Дзя́блі справля́ти – мерзнуть

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском языке правильно называть сосульки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.