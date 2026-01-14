Как назвать по-украински 'сосульку': перевод

С приходом в Украину морозов коммунальщики начали просить нас периодически смотреть вверх – проверять крыши и провода на предмет намерзших сталактитов льда, свисающих сверху. Делать это нужно обязательно – ради собственной безопасности, но знаете ли вы, как правильно назвать такую ​​глыбу на украинском языке?

Видео дня

Граждане, долгое время находившиеся под действием обрусения, могут вспомнить слово "сосулька". Следует ли говорить, что в наших словарях такой лексемы нет. OBOZ.UA разбирался, как правильно называть такой объект.

Литературный перевод названия такой льдины существует только один. В украинском языке она называется существительным "бурулька". Происходит это слово от тюркского boru (труба) и связано со словами "буран", "бурав".

Следовательно, такое название получается достаточно логичным и точным, ведь большинство сосулек действительно имеют форму ледяной трубы. И это в отличие от русского "сосулька", производным для которого является глагол "сосать". Все потому, что для русских детей в древности ледяные наросты были своего рода зимним лакомством – они обсасывали их вместо леденцов.

Синонимы у слова "бурулька", конечно, тоже есть. Льдину, свисающую с крыши, можно называть "висулька". Дети в древности называли ее также "смоктавка", но это название далеко не основное. Также можно встретить диалектные варианты "мерзляк" и "копень".

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чем разница между словами "зимній" и "зимовий".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.