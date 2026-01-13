'Зимній' или 'зимовий': как правильно на украинском и в чем разница между словами

Чистота речи является признаком культуры и уважения к своей стране, поэтому важно разбираться в тонкостях словоупотребления. С наступлением холодов у многих возникает вопрос о корректности названий теплой одежды и природных явлений.

Богатый украинский язык часто предлагает несколько вариантов для описания одного и того же понятия. Понимание разницы между стилистическими оттенками слов поможет вам избегать ошибок и расширить свой словарный запас.

Зимовий или зимній

Автор просветительского проекта "Правильно українською" Ольга Багний расставила точки над "і" в дилемме употребления слов "зимній" и "зимовий". Она отмечает, что оба прилагательных имеют право на существование, однако они принадлежат к разным пластам лексики.

Как замечает Ольга Багний: "Правильно и так, и так. Просто слово "зимовий" — литературное, а "зимній" — это разговорное слово, однако они обозначают одно и то же".

Интересной особенностью прилагательного "зимовий" является его акцентологическая гибкость. Согласно нормам, это слово имеет двойное ударение, что дает говорящему свободу выбора. Вы можете смело говорить как зимОвий, так и зимовИй — оба варианта являются абсолютно правильными и зафиксированы в словарях.

Хотя значение слов идентично, в художественных текстах они помогают создавать разные настроения. Классики украинской литературы активно использовали обе формы:

Зимній : "Короткий день минає, настає ніч зимня, довга" (Панас Мирний).

: "Короткий день минає, настає ніч зимня, довга" (Панас Мирний). Зимовий: "Ясно світило скупе зимове сонце і навіть трохи гріло" (Василь Кучер).

Выбирая между этими вариантами, вы не ошибетесь, однако употребление слова "зимовий" в деловом или официальном общении сделает вашу речь более приближенной к современному литературному стандарту.

