Как назвать ''цепочку'' на украинском: точный перевод

В процессе перехода на украинский язык многие сталкиваются с трудностями точного перевода отдельных слов и выражений, бытующих в русскоязычной среде. Особенно это касается лексики, закрепившейся в разговорном обиходе в виде русизмов.

Одно из таких слов – "цепочка". Оно активно используется в устной речи, однако не соответствует нормам украинского литературного языка. Важно знать корректные украинские соответствия, чтобы избегать кальки.

Как назвать "цепочку" на украинском языке

Несмотря на привычность, это слово не относится к украинскому литературному языку. Зато существуют точные украинские соответствия, которые следует употреблять с учетом контекста:

ланцюжок – означает украшение, обычно ювелирное, которое носят на шее;

– означает украшение, обычно ювелирное, которое носят на шее; ланцюг – используется для обозначения массивного соединения звеньев, в частности в технике или хозяйстве;

– используется для обозначения массивного соединения звеньев, в частности в технике или хозяйстве; ланка – отдельная часть цепи или элемент в логическом, организационном или структурном ряду.

Использование правильных соответствий помогает избегать "языкового засорения" и поддерживает развитие современного украинского языка.

