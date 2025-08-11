Как назвать "цепочку" на украинском: точный перевод
В процессе перехода на украинский язык многие сталкиваются с трудностями точного перевода отдельных слов и выражений, бытующих в русскоязычной среде. Особенно это касается лексики, закрепившейся в разговорном обиходе в виде русизмов.
Одно из таких слов – "цепочка". Оно активно используется в устной речи, однако не соответствует нормам украинского литературного языка. Важно знать корректные украинские соответствия, чтобы избегать кальки.
Как назвать "цепочку" на украинском языке
Несмотря на привычность, это слово не относится к украинскому литературному языку. Зато существуют точные украинские соответствия, которые следует употреблять с учетом контекста:
- ланцюжок – означает украшение, обычно ювелирное, которое носят на шее;
- ланцюг – используется для обозначения массивного соединения звеньев, в частности в технике или хозяйстве;
- ланка – отдельная часть цепи или элемент в логическом, организационном или структурном ряду.
Использование правильных соответствий помогает избегать "языкового засорения" и поддерживает развитие современного украинского языка.
Кстати, не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.
