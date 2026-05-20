'Как не обидеть подростка?' Учительница попросила совета из-за неприятного запаха в классе: мнения украинцев разделились

Украинская учительница Наталья Макаренко поделилась проблемой с которой столкнулась в классе, в котором учится 16 учеников. Она рассказала, что в помещении постоянно ощущается запах пота, однако от кого он идет, понять невозможно. На одном из уроков пришлось открывать все окна, ведь школьникам становилось плохо и невозможно было работать.

В заметке в Threads педагог сказала, что когда дети делали задания, то она подходила к каждому, наклонялась, якобы посмотреть, что они пишут, однако, на самом деле, чтобы понять, от кого идет запах. В конце концов, учительница нашла "виновника", но спросила у коллег, какие слова подобрать, чтобы не обидеть подростка, указав на проблему.

"Сегодня в классе у меня был квест под названием "от кого неприятно пахнет". В моем классе 16 учеников и постоянно запах пота от кого-то. Сегодня запах был такой, что мы открывали все окна и так сидели целых три урока, в куртках, потому что холодно, а если закрыть, то прямо плохо становится. У меня аж рвотный рефлекс был, хотя я не чувствительна к запахам. Ученикам плохо тоже было. Работать просто невозможно, а впереди лето", – написала Макаренко.

"Если бы вы меня видели сегодня. Класс делал задание, я подходила к каждому и наклонялась, вроде бы, чтобы посмотреть, что они пишут и помочь. А сама старалась вынюхать, от кого этот запах, чтобы потом провести беседу и понять причину, может нет воды или условий, или просто лень. Поняла, от кого это. Теперь осталось подобрать правильные слова, чтобы не обидеть и не травмировать подростка. Боже помоги. Учителя, что вы посоветуете?" – добавила она.

В комментариях педагоги делились, что проблему можно решить, написав в группу родителям, чтобы они напоминали детям о ежедневной гигиене и дезодоранте. Кроме того, поговорить об этом можно и со всем классом, объяснив для чего нужно соблюдать правила гигиены. В то же время некоторые из пользователей сети рассказывали, что в подростковом возрасте не все могут справляться с запахом пота и при этом не помогают никакие средства: частый душ или постоянная смена одежды. Поэтому нельзя же школьника отстранить от занятий в таком случае. Некоторые советовали педагогу просто переждать этот период, ведь он не будет длиться постоянно.

"Я как мать мальчишек и учительница и репетитор в прошлом, скажу ваша игра не стоит того. У детей есть периоды, когда они чистые, после душа, в чистой одежде, воняют на 5 метров. Поэтому это надо пережить. У моего сына это было 4 раза за полгода. Потом все хорошо. Вы же не скажете не ходить ему в школу".

"Я, как классный руководитель (8 класс), спокойно напоминаю детям об обязательной ежедневной гигиене. Пока действенно!"

"Я надеялась, что мы таких учителей уже не увидим. Что это в прошлом: "ходила нюхала".

"Сегодня он, а завтра кто-то другой. Гормоны дают свое. Напишите в группу родителей чтобы напоминали детям о ежедневной гигиене, дезодорант, потому что есть неприятные инциденты".

