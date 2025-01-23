Как незрячая учительница учит 14-летнюю незрячую школьницу в Кропивницком. Трогательное видео

В Кропивницком единственная незрячая учительница-тифлопедагог Оксана Панченко, которая ныне преподает для 14-летней незрячей девочки. Педагог учит не только шрифтом Брайля, но умением ориентироваться в пространстве, социально-бытовом ориентировании, математике, украинском языке и предмету "Я исследую мир".

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В интервью Суспільному учительница поделилась, что очень любит детей и всегда мечтала их учить. Сама педагог получила образование в киевском университете, окончив факультет инклюзивного образования.

"Я очень люблю детей. Для меня дети – это все. Мне хотелось также их учить. Понимала, что поскольку я незрячая, я не смогу брать большую группу детей. Тифлопедагогика – это не только обучение шрифтом Брайля, это и обучение ориентированию в пространстве, социально-бытовому ориентированию, математике, украинскому языку, предмету "Я исследую мир", – делится учительница.

Педагог печатает обучающие планы с помощью специальной программы на компьютере. А во всем помогает ей ассистентка – бабушка ученицы.

"Я пишу на компьютере, потом сбрасываю ей темы. Она пишет себе в тетрадь, переписывает в журнал. В школе есть необходимое оборудование: магнитные доски и приборы шрифтом Брайля. Я ищу произведения в интернете и переписываю шрифтом Брайля. Было бы здорово, будь брайловский принтер", – добавляет Панченко.

Девочка же сейчас овладевает программой для незрячих детей с 1 по 4 класса. Свою учебу школьница начала не вместе со своими сверстниками из-за болезни, которая стала прогрессировать и привела к потере зрения. Она поделилась, что обрадовалась, когда узнала, что сможет учиться в школе.

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