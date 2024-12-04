Как объяснить ребенку, что Святого Николая не существует

Дети с особым нетерпением ждут рождественских праздников и подарков от Святого Николая, Санта Клауса или Деда Мороза. Однако со временем у них возникают вопросы действительно существуют ли эти персонажи и именно они дарят желаемые игрушки. Кроме того, их начинает интересовать кто скрывается за бородой и как подарки попадают в квартиру, если дверь закрыта.

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Родители часто придумывают разные истории, чтобы объяснить детям, как происходит такая магия. OBOZ.UA собрал информацию о том, как рассказать ребятам, существует ли Святой Николай и откуда берутся подарки под подушкой.

Психолог Наталья Сиротич делится, что следует говорить детям, что Николай настоящий и он существует, ведь это святой, а не сказочный персонаж. Он есть на небесах и никуда оттуда не денется, что он не просто "Николайчик", а настоящий чудотворец, к которому молятся люди. Специалист в сообщении в Facebook отмечает, что больше узнавать о Николае стоит и взрослым и детям, изучая истории жизни святых.

Что касается подарков, то, по словам Сиротич, следует говорить, что они действительно от Николая. Ведь именно Святой помогает при выборе незаметно для нас. Иногда он просит купить подарки для ребенка родителей, бабушку или дедушку. А все мы – его посланники, так что мама с ребенком может тайно выбрать подарок для папы, а папа – для мамы.

"Мы – его руки, ноги, улыбки. Его посланники. И наши дети тоже. И, как только смогут осознать, сразу должны им об этом сказать. Взять маме ребенка с собой в магазин, чтобы тайно вместе выбрать подарок для папы. Взять папе ребенка, чтобы выбрать подарок маме. вкус, обоняние. Прислушиваясь к сердцу, глазам, выбирая на прикосновение, вкус, обоняние. Прислушиваясь к стоящему рядом Николаю. Тогда нам до детей будет совсем просто донести правду: "Иногда подарки для тебя Николай просит купить твоих родителей, бабушку или дедушку. Они его посланники. И ты тоже его посол для кого-то", – отмечает эксперт.

Она добавляет, что малышам следует объяснить, что для кого-то посланниками Николая могут быть только отдельные люди, иначе не будет через кого передать подарок. Специалист советует, что когда дети пишут письмо, то должны просить что-то, чего не купишь за деньги и не подержишь в руках, а не только материальные подарки.

"У Николая, прежде всего, должны просить чего-то, что не купишь за деньги и не подержишь в руках. Детские письма не должны начинаться с пижам с единорогами и машинок на радиоуправлении! И об этом детям должны говорить с детства. Потому что так ценно, во время пребывания Николая на Земле, просить у него духовных даров", – отмечает Сиротич.

Она отмечает, что это всегда будет правдой, только дозированной.

Психотерапевт Лариса Яручик советует быть честными с детьми, и также придерживается мнения, что малыши должны знать, что Николай – реальное лицо. Он жил в богатой религиозной семье, а после смерти родителей получил наследство, которое раздавал бедным, впоследствии став епископом. Делал такие подарки ночью, чтобы никто не видел, а для людей это было настоящим чудом. В комментарии Оgogo она отмечает, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход, так что взрослым стоит найти золотую середину, чтобы не врать, но и дать возможность поверить в чудо.

Кто такой Дед Мороз?

Рассказать, что Дед Мороз – настоящий, как Святой Николай невозможно. Он ведь сказочный персонаж. Его придумала советская власть как замену христианскому святому – Николаю. Поскольку тогдашние управленцы боролись с религией, родителям предложили ставить елки и приглашать Деда Мороза. Персонаж, взятый за основу новогоднего деда, который приносит подарки, происходит из язычества и называется Трескун, Зимник или Мороз. Он считается злым духом, который заживо замораживал людей вместе со скотом, поэтому в древности ему приносили в жертву животных для защиты.

А что с Сантой?

История о Санта Клаусе берет начало из Нидерландов, где много веков назад отмечали День святого Николая. Во время миграции в США нидерландцы продолжили эту традицию, а волшебник приобрел широкую популярность. Однако подлинная история его немного забыта.

Хорошего волшебника подробно описал Клемент Кларк Мур в поэме "Ночь перед Рождеством", опубликованной в 1823 году. Санта Клаус изображен как старый эльф, обладающий магией и летающий по небу на упряжке с северными оленями. Именно от него послушные дети получают подарки, которые он бросает через печную трубу. А благодаря этой поэме традиции появления Санты на Рождество стали популярны.

Интересно, что популярность костюма Санта Клауса появилась благодаря американским маркетологам, придумавшим красный костюм с белыми полосками, седые волосы, бороду и круглые очки для рекламной кампании Coca-Cola. Детям так понравился этот образ, что и послужил основой для создания всемирно известного Санта-Клауса.

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