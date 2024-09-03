Как остановить отток молодежи из Украины: Лисовой озвучил свое видение проблемы и рассказал о старшем сыне, отказавшемся от $100 тысяч гранта в США

Молодежь поступает в те учреждения высшего образования, где привлекательно, а не там, где они получат льготы. Поэтому, чтобы абитуриенты выбирали учиться в Украине, Министерство образования и науки работает над реформой.

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Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью BBC. Он поделился, что один из его сыновей, несмотря на то, что имел предложение на получение гранта в США в размере 100 тысяч долларов, все же выбрал учиться в Украине.

"Вопрос в привлекательности нашего высшего образования. Потому что они идут туда, где привлекательно. А не туда, где им льготы дают. И это о реформе высшего образования, над которым мы работаем", – отмечает Лисовой.

"Младший у меня абитуриент. В прошлом году поступал. Ему в 10 классе предложили программы в Соединенных Штатах. 100 тысяч долларов грант и еще и карманные расходы, что-то десять тысяч долларов в год. Перед войной была возможность отправить его в тур по университетам, и он посмотрел университеты. И отказался", – добавил он.

По словам министра образования, молодых ребят также нужно уверять в ценности своей страны. Кроме того, они должны понимать, что это их государство, которым они владеют, а защищать его – это личный успех. Именно поэтому образовательное ведомство работает над изменением предмета "Защита Украины", который будет помогать формировать сознательное отношение к тому, что страна для молодежи.

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