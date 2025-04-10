Как оценивать учеников по группам результатов: видео учительницы НУШ озадачило сеть

Видео, где учительница Новой украинской школы Елена Сапронова выставляет оценки ученикам по группам результатов, озадачило сеть. К обсуждению в комментариях присоединились коллеги педагога, указавшие, что заполнение электронной документации занимает много времени.

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Под сообщением в TikTok пользователи соцсети отмечали, что, несмотря на то, что учителям обещали уменьшить ведение документации, оценивание по группам наоборот его увеличило. Кроме того, они указывали, что все баллы сводятся к семестровой оценке, поэтому непонятно для чего выставлять другие.

"Ага, говорили учителям убавим писанину, создали электронные журналы, но теперь подавали оси группы результатов и мы тонем в этих бумагах".

"В конце все равно все сводится к одной семестровой оценке, ничего не понятно, но очень интересно".

"В этой ситуации, когда именно МОН не может объяснить, как оценивать, то каждое заведение разрабатывает свое. Наша коллега разработала и, я думаю, это самый лучший вариант".

"Я так и не разобрался, куда их вставлять".

В комментариях некоторые из учителей спрашивали, что такое ГР1, ГР2, ГР3, ГР4, которые указаны на видео Сапроновой. Педагоги объяснили, что это группы общих результатов, по которым оценивают учеников и каждый предмет имеет свои критерии.

"Группы общих результатов. Если коротко на примере математики, то первая группа оценивается как ребенок понимает условие задачи. Вторая группа – как ученик решает примеры, а третья – как понимает ответ".

А некоторые указали, что кардинально ничего не изменилось.

"Все то же, что было и раньше. Только обычные уроки заменили на уроки с группами. А тематические заменили на итоговые по группам. На основе итоговых выставляются семестровые по группам".

"Я выбрала самый простой вариант, когда каждый урок соответствует какой-то одной группе, а итоговую делаю по одной "теоретической" группе. В конце семестра вывожу средние и не делаю итоговые по каждой группе".

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