Как передвинуть спичку, чтобы исправить уравнение: головоломка

Интересная головоломка со спичками заставляет хорошенько поразмышлять над простыми арифметическими действиями. Чтобы увидеть начальное ложное уравнение и попробовать самостоятельно найти решение, достаточно внимательно рассмотреть пример.

Головоломка со спичками

Видео дня

Представлена цифровая строка, выложенная с помощью обычных спичек. Исходное математическое утверждение выглядит так:

5 - 5 + 9 = 6

Очевидно, что это равенство является ошибочным. Если выполнить действия пошагово, то в левой части получим результат 9, ведь: 5 - 5 = 0, а 0 + 9 = 9. Следовательно, результат не равен шестерке.

Задача заключается в том, чтобы передвинуть только одну спичку и исправить математическую ошибку.

Правильный ответ

Для решения этой головоломки не нужно менять знаки сложения или вычитания. Весь секрет кроется в трансформации цифры 9.

Нужно забрать одну спичку с девятки – верхний левый вертикальный элемент – и перенести его вниз налево в пределах этой же цифры. После этого цифра 9 превратится в 6.

В результате получим правильное уравнение: 5 - 5 + 6 = 6. Поскольку 0 + 6 = 6.

Поэтому головоломка считается успешно решенной.

OBOZ.UA предлагает поразмышлять еще над одной сложной математической задачкой. Вам придется искать квадрат числа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.