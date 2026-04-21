Как передвинуть спичку: головоломка для гениев

Научиться решать головоломки со спичками может показаться задачей из непростых. Но понять их принцип может каждый, открыв себе путь к классному способу тренировать внимание, логику и пространственное мышление. И именно такой является эта задача с неправильным уравнением. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

OBOZ.UA предлагает довольно простое задание, в котором нужно понять, сколько спичек нужно переложить и какие именно, чтобы исправить записанный с ошибкой пример. Перед вами неправильное уравнение: 6 – 9 = 9, выложенное из 21 спички. Не надо быть профессиональным математиком, чтобы понять: его половины не сходятся. Ваша задача – переложить всего одну спичку и сделать уравнение правильным.

Принцип решения таких головоломок базируется на геометрии цифр и "балансе" спичек. Вам нужно не только вычислить правильный результат, но и придумать, как трансформировать цифры, а порой и знаки, чтобы его графически "записать" с помощью палочек, не изменив их количество. Посмотрите на результат после знака "равно". Если он слишком большой или малый, ищите цифры, которые можно изменить, переложив спички из одной в другую, или поменяв также знаки. Покрутите в голове так уравнение 6 – 9 = 9, и когда придумаете решение, переходите к объяснению.

Итак, чтобы исправить это уравнение, нужно переложить одну спичку. Какую именно? Возьмите верхнюю левую спичку с цифры 9, стоящей до знака равенства, и приложите ее к знаку минус, превратив его в плюс. Цифра 9 в при этом превратится в 3. После этой манипуляции мы получим правильное уравнение: 6 + 3 = 9.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.