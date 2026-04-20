Сколько спичек надо передвинуть: хитрая головоломка

Решение головоломок – один из самых интересных и интригующих видов игр, который, к тому же помогает развить внимательность, умение фокусироваться, а в случае с головоломками со спичками – еще и пространственное мышление. Поэтому попробуйте найти ответ на эту задачку с неправильным уравнением. Смотрите изображение ниже.

Загадка, которую публикует сегодня OBOZ.UA, – настоящий вызов для тех, кто умеет концентрироваться. Суть головоломки такова: перед вами неправильное уравнение 15 – 6 = 6, выложенное из 22 спичек. Вам нужно переложить как можно меньше спичек, чтобы уравнение стало логичным и правильным. Сколько палочек вам придется сдвинуть?

Такие упражнения прекрасно тренируют гибкость мышления и способность отказываться от стандартных шаблонов, заставляют мозг искать неочевидные пути. Имейте в виду, подобные задачи могут иметь больше, чем одно решение. Мы предлагаем наиболее простой вариант. Если вы уже пришли к своему выводу, перейдите к объяснению ниже, чтобы сверить результаты.

Для того, чтобы исправить это уравнение, нужно взять только одну спичку из цифры 6, стоящей после знака равенства, и превратить ее в 5. Эту "лишнюю" спичку мы переносим в первую шестерку, превращая ее в 9. В результате получаем правильное уравнение: 15 – 9 = 6. Головоломка решена.

