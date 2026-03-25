Как передвинуть спичку? Хитрая головоломка

Эта головоломка со спичками бросает вызов всем, кто уверен в своей способности концентрироваться на деталях. Ваша задача: понять, какую именно спичку здесь нужно переложить, чтобы уравнение наконец сошлось. Смотрите изображение ниже.

Перед вами неправильное уравнение 11 – 0 = 9, составленное из 19 спичек. Задача, которую публикует OBOZ.UA, заключается в том, чтобы передвинуть только одну палочку и тем самым сделать так, чтобы обе части уравнения начали совпадать.

Подобные головоломки заставляют включать не только логику и знание основ арифметики. Они также задействуют пространственное мышление, без которого невозможно понять, как и куда нужно передвинуть спичку, чтобы правильно изменить уравнение. Дайте себе достаточно времени, чтобы как следует подумать над решением. И переходите к объяснению, только когда будете готовы дать ответ.

Итак, для того, чтобы исправить ошибку в уравнении в этой головоломке, нужно изменить только один элемент. Какой именно? Возьмите вертикальную спичку слева в цифре 9, которая стоит в конце выражения, и перенесите ее в центр цифры 0. Таким образом девятка превратится в тройку, а ноль станет восьмеркой. После этой манипуляции мы получаем абсолютно правильный результат: 11 – 8 = 3.

