Как передвинуть спичку? Запутанная головоломка

Решение головоломок со спичками – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и отличная тренировка для мозга. Наши повседневные привычки нередко загоняют мышление в стандартные рамки, тогда как подобные упражнения заставляют смотреть на вещи под новым углом и развивают нестандартный подход к решению задач.

Видео дня

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Перед вами исходное неверное равенство 0 – 9 = 8, составленное из 22 спичек. Условие довольно строгое: вам нужно переместить только одну спичку, чтобы математическое выражение стало полностью верным.

Ключом к успеху в таких головоломках являются наблюдательность и умение видеть скрытые возможности в каждом элементе. Постарайтесь не торопиться и визуально перебрать все возможные комбинации.

Если вы уже готовы узнать правильный ответ или хотите проверить свои догадки, секрет кроется в цифре восемь и знаке минус.

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Нужно убрать одну спичку из цифры 8, тем самым превратив ее в 9. После этого освободившийся спичку следует положить вертикально на знак минус, чтобы превратить его в плюс.

Ответ на головоломку

В результате этой простой и элегантной манипуляции мы получаем абсолютно правильное уравнение: 0 + 9 = 9.

Такое упражнение еще раз доказывает, что даже самая сложная на первый взгляд задача может иметь очень простое решение, если подойти к ней с нужной стороны.

OBOZ.UA предлагает не останавливаться и продолжить тренировку мозга. Попробуйте ещё одну головоломку со спичками, в которой придётся менять местами квадраты.

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