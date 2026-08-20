Как переместить спички: головоломка для самых умных

Головоломки из спичек не теряют популярности, потому что сочетают простые правила с неожиданными решениями. Для них не нужны специальные знания или сложные вычисления – достаточно внимательности, логики и умения посмотреть на привычную фигуру под другим углом. Смотрите изображение ниже.

Сегодняшняя задача, которую предлагает вам OBOZ.UA, будет не из простых. Перед вами большая стрелка, образованная из 8 спичек. Переложите из них 4 таким образом, чтобы стрелок стало две. Попытайтесь справиться за 40 секунд.

Решать такие задачи следует не наугад. Сначала внимательно рассмотрите всю конструкцию и поймите, что именно нужно получить в результате. Часто ключ к ответу заключается не в очевидной перестановке фигуры, а в том, чтобы изменить ее восприятие: спичка может стать частью другой стороны, объект можно повернуть или полностью трансформировать. Поэтому главное правило таких головоломок – не бояться отойти от первого очевидного варианта.

Если прошло 40 секунд, а вы все еще не придумали правильный ответ на эту задачу, возможно, вам поможет подсказка. Стрелочки, которые должны образоваться в результате, должны соприкасаться друг с другом и смотреть в одну сторону.

Итак, чтобы превратить одну стрелку в две поменьше, сначала разделите ее хвост на два маленьких хвостика, а затем "вогните" кончик внутрь, переложив две спички, образующие острие. Так из одной получится две. Как это правильно сделать, показано на подсказке.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой из изображения раскрытой книги нужно было составить три треугольника, переместив 3 спички.

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