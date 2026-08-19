Как сделать 3 треугольника: хитрая головоломка со спичками

Хотите с пользой для мозгов размять пальцы и отвлечься от повседневной рутины? Головоломки со спичками – это настоящая классика, которая проверяет пространственное воображение и нестандартное мышление. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам головоломку, в которой нужно превратить изображение "книжки" в три треугольника. Для этого достаточно переместить всего две спички. Хотите бросить себе настоящий вызов? Постарайтесь сделать это за 40 секунд.

Итак, перед вами фигура, сложенная из семи спичек. Больше всего она напоминает раскрытую книгу. Подумайте, как переложить всего две спички, чтобы она приобрела совершенно новую форму.

Если прошло 40 секунд, а вы не успели справиться с задачей, самое время дать вам подсказку. Все три треугольника в готовой фигуре должны быть одинакового размера. Теперь не торопитесь и подумайте над задачей еще раз.

Готовы перейти к объяснению? Итак, чтобы сформировать из "книжки" три треугольника, вам нужно разрезать ее "страницы" по диагонали пополам. Для этого возьмите крайние спички, обозначенные цифрами 1 и 2, и поместите их внутрь обеих частей "книжки". Должна получиться расположенная под углом трапеция, разделенная на три одинаковых треугольника.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачку, в которой нужно было переместить три спички, чтобы две монетки на изображении оказались внутри "стаканов".

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