Переместите 4 спички: головоломка для самых умных

Пока разработчики придумывают сложные видеоигры с трехмерной графикой, лучшим тренажером для мозга остается то, что есть на каждой кухне. Несколько деревянных спичек способны запутать даже самый острый ум – и в таких головоломках есть какая-то особая магия. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить довольно сложную задачу, для которой вам понадобятся не только спички, но и две монетки. Перед вами два перевернутых "стаканчика", точнее их силуэты, выложенные спичками, а рядом – монеты. Ваша задача состоит в том, чтобы переместить четыре спички так, чтобы монетки оказались внутри "стаканов".

Чтобы разгадать секрет этой головоломки, вам придется мыслить нестандартно. Ведь нужно не просто переместить спички в другое место, но и сохранить форму стакана. Для этого требуется креативный подход к решению задачи.

До сих пор ничего не получается? Тогда вот вам подсказка – стаканы не должны сохранять своё перевёрнутое положение. Теперь дайте себе ещё немного времени, чтобы подумать над решением. И не переходите к объяснению, пока не придумаете свой вариант.

Итак, чтобы монетки оказались внутри стаканов, их нужно сдвинуть в сторону и перевернуть в правильное положение. Как это можно сделать, показывает картинка-подсказка.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками, в которой нужно было превратить две трапеции в три треугольника.

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