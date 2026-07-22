Как переместить спички: головоломка на сообразительность

Головоломка, которую вы видите перед собой, предназначена для людей с действительно высоким уровнем концентрации. На первый взгляд задача здесь максимально проста – переместить всего одну спичку, чтобы исправить несостыковочное уравнение. Смотрите изображение ниже.

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Эта задача стала настоящим вирусным хитом, поскольку озадачила огромное количество пользователей. OBOZ.UA решил предложить ее вам. Перед вами довольно нетипичный для таких задач пример: 72 + 12 = -24. Чтобы его выложить понадобилось 29 спичек. А переместить нужно всего одну.

Думайте без лишней спешки – у этой головоломки нет временных ограничений. Вопрос может показаться запутанным для многих, но если вы хорошо сосредоточитесь, то вполне сможете найти правильный ответ.

Обратите внимание, что у такого уравнения может быть несколько вариантов решения. Мы же приведем только один из них. Поэтому внимательно посмотрите на изображение с заданием, как следует подумайте и, только когда придумаете свой вариант, переходите к подсказке.

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Итак, согласно условиям задачи, вам нужно было переставить всего одну спичку. И в этой нестандартной задаче вам придется прибегнуть к нестандартному ходу. Берем верхнюю спичку от цифры 7 и переносим ее к знаку "минус" перед числом 24 в конце уравнения. Таким образом мы превращаем цифру 7 в цифру 1, а знак "минус" в "плюс". Благодаря этому изменению мы получаем полностью правильное, хотя и записанное несколько нестандартно, уравнение: 12 + 12 = +24.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу, в которой нужно было переместить две спички и получить несколько вариантов ответа.

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