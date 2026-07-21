Передвиньте 2 спички: головоломка, имеющая несколько ответов

Решение головоломок – отличная тренировка для мозга, которая улучшает логическое мышление и пространственное воображение. Постоянная практика с головоломками стимулирует нейронные связи, поддерживает умственную гибкость и помогает находить нестандартные пути решения сложных задач. Проверьте свои силы в новой интересной математической игре – смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

Видео дня

Условием задачи является ложное математическое равенство 8 + 1 = 5, изображенное с помощью спичек. Участникам предлагается переставить ровно две спички так, чтобы выражение стало правильным.

При этом действуют четкие ограничения: запрещено создавать какие-либо знаки неравенства, такие как ≠, ≥, >, < или ≤, поэтому результатом должно быть только стандартное равенство со знаком "=".

Особенность этой головоломки заключается в том, что у неё сразу три правильных варианта решения.

Ответ 1

Первый способ заключается в замене сложения на вычитание и преобразовании цифр: вертикальную спичку из знака "+" и одну спичку из цифры "8" перемещают, превращая исходное выражение в правильное уравнение 9 – 1 = 8.

Главные истории дня

Ответ 2

Второй вариант требует более обширной перестановки цифр каждого элемента выражения. Переставляя спички внутри первого числа, цифру "8" можно превратить в "2", затем преобразовать "1" в "7", а итоговую "5" с помощью свободной спички заменить на "9". В результате получается логическое равенство 2 + 7 = 9.

Ответ 3

Третий возможный вариант решения позволяет сохранить конечную цифру "5" без изменений. Для этого первую цифру "8" превращают в "9", а убранную вертикальную черточку из знака "+" переносят к цифре "1", превращая ее в "4". Таким образом, получаем правильное уравнение 9 – 4 = 5.

OBOZ.UA предлагает похожую задачу, в которой для поиска правильного ответа можно переместить всего одну спичку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.