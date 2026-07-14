Одна спичка лежит не там: как надо передвинуть

Решение головоломок со спичками отлично тренирует логическое мышление, гибкость ума и внимательность к деталям. Это простой, но эффективный способ размять мозги и проверить свои аналитические способности. Попробуйте превратить неверное спичечное уравнение в правильное – смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

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Из спичек выложено неверное математическое уравнение: 89 × 62 = 4576. Главное условие этой головоломки заключается в том, что спички нельзя просто выбрасывать или добавлять новые. Общее количество элементов в выражении должно оставаться неизменным, а для исправления ошибки разрешается только переместить одну спичку с одного места на другое.

Если вам сложно сразу заметить подвох, стоит вспомнить базовые правила математики и поиска неизвестной переменной. Хорошим началом для анализа будет попытка разделить общее произведение на один из имеющихся множителей. Такой логический подход поможет быстро вычислить, какая именно цифра нарушает весь математический баланс и где скрыта ошибка.

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Правильный ответ

Для решения этой головоломки необходимо было скорректировать две цифры в левой части уравнения, превратив число 89 в 88, а 62 – в 52. Процесс перемещения спички выглядит так:

Сначала нужно взять одну спичку с нижней левой стороны цифры 6 в первом двузначном числе, в результате чего шестерка превращается в пятерку (и число становится 52). Затем эту же спичку следует перенести и добавить на пустое нижнее левое место цифры 9 в соседнем числе, что превратит девятку в восьмерку (и число станет 88).

Благодаря этой единственной манипуляции исходное неправильное равенство превращается в абсолютно правильный пример: 88 × 52 = 4576.

OBOZ.UA предлагает головоломку, в которой исходное уравнение содержит ошибку, и решить её нужно всего одним движением.

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