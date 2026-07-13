Как переместить спичку: головоломка, которая 'включит' ваш мозг

Математические головоломки с уравнениями из спичек не теряют своей популярности даже в эпоху гаджетов и видеоигр. Обычные деревянные палочки способны по-настоящему увлечь как детей, так и взрослых, поскольку бросают вызов нашим способностям. Смотрите изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам следующее задание: исправьте уравнение 99 – 36 = 21, переместив одну спичку. Не ограничивайте себя во времени, думайте столько, сколько нужно, чтобы самостоятельно прийти к правильному ответу. Вам придется включить мозг на полную мощность, чтобы справиться с задачей.

Если вы новичок в таких головоломках, чтобы не перемещать спички наугад, вам стоит знать несколько базовых тактик. Применяя их, вы быстро научитесь справляться с подобными задачами.

Ищите цифры-трансформеры. Многие цифры по своей геометрии легко превращаются в другие с помощью перемещения всего одной спички. Например, если убрать один элемент из цифры 8, она может превратиться в 0 или 9. Точно так же 6 легко трансформируется в 5 и так далее. Всегда анализируйте, какие цифры в вашем уравнении обладают наибольшим потенциалом для таких изменений.

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Обращайте внимание на математические знаки. Очень часто разгадка кроется не в изменении самих чисел, а в преобразовании действий между ними. Например, меняйте плюс на минус, освободив спичку.

Оценивайте баланс уравнения. Посмотрите на левую и правую части выражения. Если с одной стороны получается огромное число, а с другой – совсем маленькое, возможно, именно это и станет вам подсказкой. Такие уравнения стоит попробовать сбалансировать, и ваша задача – понять, как именно.

У вас уже есть какие-то идеи по поводу решения этой головоломки? Если нет, вот вам подсказка – знаки в этом уравнении трогать не нужно, сосредоточьтесь исключительно на цифрах. Не переходите к объяснению, пока не придумаете свой вариант ответа.

Итак, чтобы исправить это уравнение, нужно уменьшить явно завышенное число 99, стоящее в его начале. Уберите правую вертикальную спичку из верхней части первой девятки и перенесите ее в шестерку в числе 36, превратив ту в восьмёрку. Так мы получим абсолютно правильное уравнение 59 – 38 = 21.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было исправить уравнение 23 – 4 = 26.

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