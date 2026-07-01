Как переместить спичку: головоломка для самых умных

Головоломки по исправлению уравнений, составленных из спичек, – это классика интеллектуальных развлечений. На первый взгляд задача, где нужно переместить 1-2 спички, чтобы полностью изменить содержание, кажется простой, а на деле становится настоящим вызовом. Смотрите изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам исправить пример 4 + 5 = 6, переместив всего одну спичку. Времени у вас в избытке – можете думать над решением столько, сколько нужно.

Регулярное решение "спичечных" уравнений – это полноценная тренировка для мозга, которая задействует аналитические и творческие центры мышления. Когда вы смотрите на цифру, выложенную спичками, ваш мозг вынужден разбирать и собирать ее заново, чтобы найти решение. Это помогает тренировать пространственное воображение и выходить за рамки шаблонного мышления. А для малышей это еще и хороший способ полюбить математику. Вместо скучных примеров в тетради ребенок воспринимает цифры как конструктор, что снимает страх перед ошибкой и развивает логику.

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Итак, внимательно посмотрите на изображение и попробуйте выяснить, какую спичку нужно переместить и куда, чтобы исправить уравнение, части которого не сходятся. Подсказка: в этой задаче трансформировать нужно только цифры – знаки не трогаем. Теперь попробуйте еще раз придумать свой вариант ответа, а потом уже переходите к объяснению.

Правильный ответ здесь скрывается за знаком "равно". Чтобы обе части примера совпали, вам нужно переместить левую нижнюю вертикальную спичку в верхнюю часть шестерки, превратив ее в девятку. Так уравнение примет правильный вид 4 + 5 = 9.

Ранее OBOZ.UA предлагал задачку со спичками, в которой нужно было изменить количество квадратов, переместив две спички.

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