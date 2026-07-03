Как переместить спичку: головоломка на сообразительность

Головоломки со спичками – это вечная классика развлечений для ума, которая никогда не надоедает. Для них не нужны никакие гаджеты или дорогие материалы, но они способны заставить мозг работать на полную мощность. Посмотрите на изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить уравнение 3 + 7 = 18, переместив всего одну спичку. Задача кажется довольно сложной, однако у неё есть вполне конкретное решение. Не торопитесь, дайте себе время подумать, чтобы найти его самостоятельно.

Если же вы постоянно застреваете на таких задачах, проблема не в том, что вы недостаточно умны, а в том, что вы еще не нашли правильный подход к таким головоломкам. Большинство уравнений из спичек решаются с помощью трех простых шагов.

Анализируйте трансформацию цифр. Подумайте, в какую другую цифру может превратиться та, что уже есть в уравнении, если убрать или добавить одну спичку. Например, 6 легко превращается в 0 или 9, 3 может превратиться в 5, а 7 – в 1.

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Не забывайте о математических знаках. Иногда для решения нужно поменять "плюс" на "минус" и наоборот.

Иногда для решения нужно поменять "плюс" на "минус" и наоборот. Ищите "лишние" элементы. Посмотрите, где в уравнении есть явный избыток. Если в одной части получается слишком большое число, попробуйте "украсть" спичку оттуда и перенести ее в ту часть, где цифрам явно не хватает значения для баланса.

Все еще не нашли ключ к загадке? Тогда вот вам подсказка: для решения именно этой задачи нужно трансформировать именно цифры – знаки на этот раз не трогаем.

Итак, правильный ответ на эту головоломку довольно прост – возьмите правую верхнюю вертикальную спичку из восьмерки за знаком "равно" и перенесите ее в тройку, чтобы сделать из нее девятку. Получится уравнение 9 + 7 = 16, которое идеально сходится.

Понравилась головоломка? Тогда попробуйте еще одну. Ранее OBOZ.UA предлагал исправить уравнение 5 + 7 = 7, переместив всего одну спичку.

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