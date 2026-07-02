Переместите всего 1 спичку: головоломка

Головоломки со спичками помогают развивать логическое мышление, внимательность и способность находить нестандартные решения. Такие задачи заставляют мозг работать активнее, тренируя память, концентрацию и пространственное воображение. Попробуйте самостоятельно найти правильный ответ, прежде чем смотреть решение – смотрите изображение ниже.

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Перед вами классическая математическая головоломка со спичками. На изображении представлено неверное равенство 5 + 7 = 7. Ваша задача – сделать пример правильным, переместив всего одну спичку.

Как найти правильный ответ

Не спешите сразу искать подсказку. Внимательно рассмотрите все цифры и подумайте, как можно изменить их форму одним движением. В таких задачах важно оценивать не только цифры, но и то, как они образованы из спичек.

Если самостоятельно найти ответ не удалось, ниже приведено правильное решение.

Правильное решение

Чтобы получить правильное равенство, нужно убрать одну спичку из цифры 7, стоящей после знака "+", превратив её в 1. Затем эту спичку следует добавить к первой цифре 5, чтобы получилась 6.

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После этого пример примет правильный вид: 6 + 1 = 7. Именно так, переместив всего одну спичку, можно исправить математическую ошибку.

OBOZ.UA напоминает, что регулярное решение таких задач – это доступный и очень эффективный "тренажерный зал" для вашего мозга, который приносит немалую пользу. Поэтому, если вы хотите попробовать свои силы в решении сложных головоломок, попробуйте, в частности, изменить количество квадратов, перемещая ограниченное количество спичек.

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