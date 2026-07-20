Как переместить спичку: хитрая головоломка

Задачи со спичками – это настоящая классика интеллектуальных головоломок, которая не теряет актуальности десятилетиями. Вы просто берете коробку деревянных палочек и выкладываете из них заданный вам пример, а затем думаете, как его исправить. Смотрите изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам поразмыслить над уравнением 6 – 4 = 3. Как видите, его части до и после знака равенства не совпадают. Ваша задача: догадаться, как переместить одну спичку, чтобы исправить это уравнение. Не торопитесь – времени у вас ровно столько, сколько нужно. Главное – задействовать свою внимательность, пространственное мышление и умение подходить к задачам нестандартно.

Если такие задачи кажутся вам слишком сложными, вот несколько лайфхаков, которые помогут вам научиться их решать:

Большинство цифр из спичек строятся по принципу 7-сегментного цифрового табло. Запомните основные паттерны, в которые цифры легко превращаются с помощью всего одной спички: 6 легко превращается в 0 или 9, 3 – превращается в 2 или 5, 8 может стать цифрами 9, 6 или 0, а 7 превращается в 1 и наоборот.

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Часто решение кроется не в самих цифрах, а в математических операторах. Меняйте плюс на минус. Иногда можно поработать и со знаком равенства.

Ищите баланс уравнения. Если одна часть явно непропорционально больше другой, то решение нужно искать в уменьшении множителей или преобразовании умножения в деление или минус. Не пытайтесь просто хаотично перебирать спички – оцените масштаб погрешности.

Главное в спичечных головоломках – не бояться перемещать спички руками прямо на столе. Итак, приступайте к работе и переходите к объяснению только тогда, когда придумаете свой вариант ответа.

На самом деле, этот пример довольно прост. Все, что вам нужно сделать, чтобы исправить уравнение, – это подкорректировать тройку после знака равенства, превратив её в двойку. В таком случае мы получим пример 6 – 4 = 2, в котором не будет математической ошибки.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, но для опытных любителей головоломок – в ней вам нужно исправить неправильно записанное уравнение из римских цифр.

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