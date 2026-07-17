Переместите спичку: головоломка для самых умных

Решение головоломок со спичками помогает развивать логическое мышление, внимательность и умение находить нестандартные решения. Такие задачи заставляют мозг работать активнее и тренируют способность замечать детали. Попробуйте найти правильный ответ самостоятельно, прежде чем читать подсказку, смотрите изображение ниже.

Видео дня

На изображении показано уравнение, составленное из римских цифр и спичек: I + II + III = III. Оно неверно, ведь 1 + 2 + 3 не равно 3. Задача состоит в том, чтобы исправить равенство, переместив только одну спичку.

Если найти ответ не удалось, воспользуйтесь подсказкой: нужно убрать горизонтальную спичку из первого знака "плюс", превратив его в знак "минус", а затем перенести эту спичку к первой римской единице, чтобы образовалась римская двойка.

Ответ

Главные истории дня

После этого изменения уравнение принимает вид II − II + III = III. В таком варианте математическое равенство уже верно, ведь 2 − 2 + 3 = 3.

Головоломки такого типа демонстрируют, что даже незначительное изменение может полностью изменить результат. Именно поэтому они остаются популярным способом тренировать сообразительность, логику и нестандартное мышление.

OBOZ.UA предлагает также головоломку со спичками, в которой вам придется вспомнить правила умножения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.