'Как перестать смеяться?' Шедевры детей на тему 'Моя любимая мамочка' довели сеть до истерики

Мама мальчика, который посещает детский сад, Анна Резник позабавила сеть, опубликовав снимок рисунков детей из группы сына. Малыши рисовали портреты своих мам.

Пост она разместила в социальной сети Threads. Он собрал уже более 11 тысяч лайков и более чем 2 тысячи перепостов. Пользователи смеются и делятся шедеврами своих детей в комментариях.

В комментариях пользователи обсуждают рисунки, замечая, как дети замечают детали.

"Не так страшны мамы, как их рисуют", – подписала свой коллаж одна из пользовательниц.

"Мамы где-то так и выглядят утром, я верю детям", – пишет другая пользовательница.

