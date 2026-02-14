Рисунок 7-летней девочки, на котором изображена ее 'лучшая подруга', ошеломил сеть: что говорят психологи

20-летний парень по имени Амаад показал рисунок своей младшей 7-летней сестры, на котором она изобразила папу, маму, себя и свою "лучшую подругу Стив". Последняя была нарисована в виде довольно страшного и жуткого монстра.

Видео, которое брат опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok собрало уже более 24 миллионов просмотров и более 20 тысяч комментариев. Кто-то пишет о том, что стоит позвать священников, чтобы "изгнать дьявола из сестры", кто-то спрашивает, почему других так удивляет наличие воображаемого друга у девочки.

Сайт mother.ly на примере этой ситуации разобрал, кто такие воображаемые друзья, что о них говорят психологи и на что стоит обратить внимание родителям.

Воображаемые друзья: нормальная часть детства

Как бы тревожно не выглядели такие рисунки, по словам экспертов, это нормальная часть детства и родителям не стоит бояться воображаемых друзей.

Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в журнале Raising Children, для детей в возрасте от 3 до 8 лет придумывание таких друзей – является типичным. По словам ученых, они помогают детям практиковать эмпатию, исследовать эмоции и безопасно отрабатывать социальные навыки.

Девочка выбрала брата, как зрителя – это говорит о доверии

По мнению экспертов, тот факт, что сестра показала свой рисунок сначала старшему брату и его реакция на него говорят о крепкой связи и доверии между ними. Психологи развития отмечают, что дети часто используют воображаемых друзей и подобные игры как часть своего социального развития, особенно с братьями, сестрами и сверстниками.

Такие выводы подтверждает и исследование, опубликованное в Psychology Today: его результаты показывают, что дети с воображаемыми друзьями, как правило, более креативны, имеют более богатый словарный запас и лучше способны развлекать себя.

Как родители могут реагировать на воображаемого друга

Для большинства детей воображаемые друзья – это нормальный этап развития. Поэтому психологи рекомендуют родителям несколько правильных способов реакции, когда вы найдете подобное изображение у своих малышей.

Стоит оставаться любознательными, а не показывать пренебрежение к рисунку ребенка. Можно задать несколько вопросов об этом друге: "Во что вы играете вместе?" или "Как вы с ними познакомились?", чтобы узнать, что именно хочет показать или узнать ваш ребенок таким образом.

Присоединяйтесь к игре. Для этого не нужно разыгрывать целую сюжетную линию, достаточно просто поздороваться с воображаемым другом и ребенок поймет, что ему поверили.

Не пугайтесь изображения, ищите то, что он транслирует на самом деле. Возможно, стоит обратить внимание на повторяющиеся эмоции или сценарии, ведь именно они могут дать подсказки о том, что беспокоит вашего ребенка.

Предлагайте мягкие границы. Если воображаемый друг начинает "нарушать правила", спокойно установите ограничения ("Стив тоже нужно убирать"), чтобы игра в воображение оставалась конструктивной.

