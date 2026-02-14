Рисунок 7-летней девочки, на котором изображена ее "лучшая подруга", ошеломил сеть: что говорят психологи
20-летний парень по имени Амаад показал рисунок своей младшей 7-летней сестры, на котором она изобразила папу, маму, себя и свою "лучшую подругу Стив". Последняя была нарисована в виде довольно страшного и жуткого монстра.
Видео, которое брат опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok собрало уже более 24 миллионов просмотров и более 20 тысяч комментариев. Кто-то пишет о том, что стоит позвать священников, чтобы "изгнать дьявола из сестры", кто-то спрашивает, почему других так удивляет наличие воображаемого друга у девочки.
Сайт mother.ly на примере этой ситуации разобрал, кто такие воображаемые друзья, что о них говорят психологи и на что стоит обратить внимание родителям.
Воображаемые друзья: нормальная часть детства
Как бы тревожно не выглядели такие рисунки, по словам экспертов, это нормальная часть детства и родителям не стоит бояться воображаемых друзей.
Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в журнале Raising Children, для детей в возрасте от 3 до 8 лет придумывание таких друзей – является типичным. По словам ученых, они помогают детям практиковать эмпатию, исследовать эмоции и безопасно отрабатывать социальные навыки.
Девочка выбрала брата, как зрителя – это говорит о доверии
По мнению экспертов, тот факт, что сестра показала свой рисунок сначала старшему брату и его реакция на него говорят о крепкой связи и доверии между ними. Психологи развития отмечают, что дети часто используют воображаемых друзей и подобные игры как часть своего социального развития, особенно с братьями, сестрами и сверстниками.
Такие выводы подтверждает и исследование, опубликованное в Psychology Today: его результаты показывают, что дети с воображаемыми друзьями, как правило, более креативны, имеют более богатый словарный запас и лучше способны развлекать себя.
Как родители могут реагировать на воображаемого друга
Для большинства детей воображаемые друзья – это нормальный этап развития. Поэтому психологи рекомендуют родителям несколько правильных способов реакции, когда вы найдете подобное изображение у своих малышей.
- Стоит оставаться любознательными, а не показывать пренебрежение к рисунку ребенка. Можно задать несколько вопросов об этом друге: "Во что вы играете вместе?" или "Как вы с ними познакомились?", чтобы узнать, что именно хочет показать или узнать ваш ребенок таким образом.
- Присоединяйтесь к игре. Для этого не нужно разыгрывать целую сюжетную линию, достаточно просто поздороваться с воображаемым другом и ребенок поймет, что ему поверили.
- Не пугайтесь изображения, ищите то, что он транслирует на самом деле. Возможно, стоит обратить внимание на повторяющиеся эмоции или сценарии, ведь именно они могут дать подсказки о том, что беспокоит вашего ребенка.
- Предлагайте мягкие границы. Если воображаемый друг начинает "нарушать правила", спокойно установите ограничения ("Стив тоже нужно убирать"), чтобы игра в воображение оставалась конструктивной.
