Как перевести на украинский 'хранилище': знают не все

Слово "хранилище" – типичный русизм, который до сих пор можно услышать даже в деловой сфере. Однако в украинском языке оно имеет целый ряд соответствий, и выбор правильного слова зависит от контекста.

Ошибка заключается в том, что пытаются употреблять один универсальный вариант, тогда как украинский предлагает более точные и стилистически уместные слова. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести эту лексему.

Основное соответствие

В большинстве случаев вместо "хранилище" употребляют слово "сховище". Оно естественное и понятное:

сховище книг;

сховище даних;

сховище боєприпасів.

Но это лишь общий вариант. В разных сферах существуют свои более точные названия.

В деловой и банковской сфере

Здесь правильными будут термины:

банк-депозитарій або банк-хранитель – в значении учреждения, где хранятся ценные бумаги;

депозитарій – официальное название для хранилища ценных бумаг или имущества.

В транспорте и технике

депо – место для хранения и ремонта подвижного состава;

резервуар – для жидкостей и газов;

басейн чи вмістище – для воды или отходов.

В культуре и науке

скарбниця – в переносном значении, когда речь идет о собрании знаний или памятников: "сокровищница мудрости".

тезаурус – в научной терминологии, означает собрание терминов или словарный запас.

В быту

склад – для товаров или материалов;

схов – небольшое место для хранения;

запас або нагромадження – когда речь идет о сохраненных ресурсах.

Слово "хранилище" в украинском языке не нужно: у нас есть целый арсенал точных соответствий. Самое универсальное – "сховище", но в разных сферах уместны и другие варианты. Поэтому важно не просто избегать русизмов, но и выбирать слово так, чтобы оно лучше всего передавало смысл.

