Как перевести на украинский "хранилище": знают не все
Слово "хранилище" – типичный русизм, который до сих пор можно услышать даже в деловой сфере. Однако в украинском языке оно имеет целый ряд соответствий, и выбор правильного слова зависит от контекста.
Ошибка заключается в том, что пытаются употреблять один универсальный вариант, тогда как украинский предлагает более точные и стилистически уместные слова. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести эту лексему.
Основное соответствие
В большинстве случаев вместо "хранилище" употребляют слово "сховище". Оно естественное и понятное:
- сховище книг;
- сховище даних;
- сховище боєприпасів.
Но это лишь общий вариант. В разных сферах существуют свои более точные названия.
В деловой и банковской сфере
Здесь правильными будут термины:
- банк-депозитарій або банк-хранитель – в значении учреждения, где хранятся ценные бумаги;
- депозитарій – официальное название для хранилища ценных бумаг или имущества.
В транспорте и технике
- депо – место для хранения и ремонта подвижного состава;
- резервуар – для жидкостей и газов;
- басейн чи вмістище – для воды или отходов.
В культуре и науке
- скарбниця – в переносном значении, когда речь идет о собрании знаний или памятников: "сокровищница мудрости".
- тезаурус – в научной терминологии, означает собрание терминов или словарный запас.
В быту
- склад – для товаров или материалов;
- схов – небольшое место для хранения;
- запас або нагромадження – когда речь идет о сохраненных ресурсах.
Слово "хранилище" в украинском языке не нужно: у нас есть целый арсенал точных соответствий. Самое универсальное – "сховище", но в разных сферах уместны и другие варианты. Поэтому важно не просто избегать русизмов, но и выбирать слово так, чтобы оно лучше всего передавало смысл.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить балясы" и когда его следует употреблять.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.