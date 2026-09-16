Как перевести на украинский «не в своей тарелке»: есть несколько вариантов

Выражение "не в своей тарелке" часто можно услышать в русском языке, когда речь идет о человеке, который чувствует себя неловко, неуверенно или находится не в лучшем настроении. На украинском языке его можно передать несколькими способами – в зависимости от контекста.

OBOZ.UA рассказывает, что один из самых естественных вариантов – "почуватися ні в сих ні в тих". Так говорят, когда человек растерян, сбит с толку или не знает, как вести себя в определенной ситуации.

На новій роботі перші кілька днів він почувався ні в сих ні в тих.

Если же речь идет прежде всего о плохом настроении, уместным будет выражение "бути не в гуморі".

Например:

Сьогодні вона не в гуморі, тому краще не турбувати її зайвими запитаннями.

Есть и более образный народный вариант – сидіти, наче у сливах". Так могут сказать о человеке, который оказался в неловком положении, растерялся или не знает, что делать.

Интересно, что в украинском языке существует и буквально похожая фраза"бути не у своїй тарілці". Она употребляется в том же значении – чувствовать себя неловко, некомфортно или неуверенно.

Поэтому лучший вариант следует выбирать не буквально, а в соответствии с содержанием предложения.

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