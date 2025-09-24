Как перевести на украинский 'порицание': мало кто помнит

В русском языке слово "порицание" означает то же, что "нарекание", или "осуждение". Оно означает выражение неодобрения или осуждения кого-то или чего-то.

Видео дня

"Порицание" имеет много соответствий в украинском языке. Эти слова помогают не только избежать тавтологии, но и придать тексту более точное значение и эмоциональную окраску.

Слово "порицание" в украинском языке имеет много вариантов перевода. Среди них такие слова, как "ганьба", "догана", "гана", "нагана", "осуд" и другие. Эти слова могут быть использованы в разных контекстах и иметь разные оттенки значения.

Например, слово "догана" часто используется для обозначения официального замечания, тогда как "осуд" или "ганьба" несут более общественный и эмоциональный характер.

Синонимы к "порицание":

ганьба,

гудьба,

догана,

гана,

нагана,

пригана,

огуда,

загуда,

осуда чи осуд,

ганеба,

ганетьба.

Существуют также словосочетания, которые помогают точнее передать смысл. "Общественное порицание" можно перевести как "громадський осуд", "громадська догана" или "громадське несприйняття". Например, вместо "выносить общественное порицание родителям" корректнее сказать "виносити громадський осуд батькам".

Для лучшего понимания, рассмотрим несколько примеров:

"Надеемся, что и этот антирейтинг и общественное порицание повлияют на позицию упомянутых лиц" — "Сподіваємося, що і цей антирейтинг і громадський осуд вплинуть на позицію згаданих осіб".

"За нарушение норм морали следует общественное порицание" — "За порушення норм моралі йде громадський осуд".

Таким образом, избегание прямого перевода и использование различных синонимов и словосочетаний обогащает украинский язык. Это позволяет точнее и выразительнее выражать мысли, что особенно важно в юридических текстах, публицистике и художественной литературе.

OBOZ.UA предлагает также почитать, как на украинском сказать "стопка книг".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.