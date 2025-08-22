Как перевести на украинский 'путеводная звезда': догадаться нелегко

Когда-то давно наши предки в долгих странствиях прокладывали себе путь исключительно по звездам в ночном небе. Это породило целую группу фразеологизмов и образных выражений. Сегодня мы поговорим о том, как на украинском языке называют звезду, которая указывает путь.

Если вы долго разговаривали на русском, то можете легко вспомнить выражение "путеводная звезда". А вот перевести его правильно могут далеко не все. OBOZ.UA искал исконно украинские соответствия. Помогала нам в этом кандидат филологических наук, языковед и автор серии популярных книг о современном украинском языке Ольга Дубчак.

Для начала попробуем перевести родственное русское слово "путеводитель". На украинском это будет "путівник". Ольга советует смело отталкиваться от этого перевода. "Путівна зоря" – это исконно украинское выражение, которое как раз и описывает светило, указывающее путь", – говорит она.

Конечно, есть у этого поэтического фразеологизма и не менее красивые синонимы. Например, провідна зоря – та, которая проводит к желаемой цели. "Также можно сказать "осяйна зоря" – она озаряет путь, делает его видимым", – добавила Ольга.

Итак, перевести фразеологизм "путеводная звезда" можно аж тремя способами:

путівна зоря;

провідна зоря;

осяйна зоря.

