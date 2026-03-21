Как перевести на украинский слово 'язвить': есть несколько вариантов

Когда между людьми возникают конфликты и ссоры, часто хочется "уколоть" оппонента словом. Этот процесс мы привыкли описывать словом "язвить". Однако в украинском языке есть значительно более точные соответствия.

Например, можно сказать"ушпигнути" или "уразити" словом. Об этих и других вариантах перевода русского слова "язвить" рассказывает в своем Instagram-блоге филолог Алина Острожская.

"Язвить имеет множество соответствий:

шпигати язиком,

ушпигнути/уразити словами,

відважувати соли(і),

кинути ґедзика", – приводит примеры эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал о колоритных украинских словах, которые исчезли во времена СССР.

