Как перевести на украинский слово "язвить": есть несколько вариантов
Когда между людьми возникают конфликты и ссоры, часто хочется "уколоть" оппонента словом. Этот процесс мы привыкли описывать словом "язвить". Однако в украинском языке есть значительно более точные соответствия.
Например, можно сказать"ушпигнути" или "уразити" словом. Об этих и других вариантах перевода русского слова "язвить" рассказывает в своем Instagram-блоге филолог Алина Острожская.
"Язвить имеет множество соответствий:
- шпигати язиком,
- ушпигнути/уразити словами,
- відважувати соли(і),
- кинути ґедзика", – приводит примеры эксперт.
