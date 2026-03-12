'Завзяття', 'щем' и другие колоритные украинские слова, которые исчезли во времена СССР

Украинский язык имеет множество слов, которыми можно описать любое эмоциональное состояние. Однако большинство из них исчезли из ежедневного употребления украинцев во времена Советского Союза (СССР), ведь это было опасно для системы, которая стремилась к стандартным людям.

Об этом говорится в видео "Колоритные слова, которые исчезли во времена СССР" на YouTube-канале "Українська для дорослих". Они перечисляют и напоминают значение таких замечательных настоящих украинских слов, как "щем", "жура", "завзяття".

Жура, журкий – це не просто сум, сумний, це тихе пригнічення.

Щем – це не біль і не радість, а щось між ними – коли стискає в грудях без причини.

Завзяття – це не сухий ентузіазм, а внутрішній вогонь, що штовхає діяти.

