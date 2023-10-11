Почему перевод ребенка в другой класс – не всегда правильное решение, или Что нужно учитывать всем родителям

Иногда у учеников возникают проблемы в общении с учителем, одноклассниками или другие факторы, из-за чего родители решают перевести ребенка в другой коллектив. Однако не всегда это может исправить ситуацию, иногда, наоборот – усугубить.

Нuffpost собрал рекомендации для родителей, которые сомневаются в переводе школьника в другой класс. В частности, там советуют не спешить и разрешить ребенку строить отношения с учителем и сверстниками без предубеждений взрослых.

Сара Кирк, бывший школьный консультант, рассказывает, что чаще всего родители слышат отзывы о педагогах от соседей или друзей, и делают преждевременные выводы. Ведь даже если другие ученики испытывали трудности с конкретным учителем, это не значит, что у вашего ребенка будут такие же проблемы.

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Часто, возникают и волнения из-за поведения или подхода учителя, как он учитывает потребности школьника, как влияет на него и на обучение. Пытаясь понять и решить эти проблемы, родители анализируют слова и действия педагога и ищут способы улучшить ситуацию, отмечает Дайна Абрахам, бывшая учительница из Чикаго.

"В любом случае, родители заслуживают на то, чтобы их выслушали. Ведь их беспокойство может быть справедливым", – сказала Абрахам.

Как найти решение

Родителям важно помнить, что учителя разделяют их цель – чтобы ученик был успешным, отмечает чикагский педагог. По ее словам, если подходить к решению вопроса с командной точки зрения, выделить моменты, помогающие ребенку двигаться вперед и чувствовать себя в безопасности – тогда будет результат. Однако не стоит зацикливаться только на переводе школьника в другой класс.

"Я думаю, что сначала нужно начать с меньших альтернатив и решений, а затем сменить учителя. Это должно быть последним шагом", – добавила Абрахам.

Она отметила, что есть много вещей, которые педагог может сделать, чтобы школьник чувствовал себя более комфортно в классе. В конце концов, речь идет и об отношениях, которые ученик должен также учиться строить с учителем.

"То, какие отношения с педагогом имел один ребенок, может отличаться от того, какие будут у другого. Не стоит предполагать, что ваши дети построят такие же отношения, как их брат, сестра или другой ученик" – отмечает Лэйси Робинсон, учитель и президент UnboundEd.

Она рассказывает, что бывают случаи, когда смена учителя является целесообразным шагом, например, по конкретным и необычным причинам, а не просто из-за неприязни родителей к определенному работнику школы.

"Если учитель демонстрирует отсутствие веры в потенциал конкретного ученика, это может быть веской причиной для его смены", — сказала Робинсон.

Однако, когда это не очень экстремальная ситуация, вместо того чтобы сразу переводить ребенка, лучше встретиться с учителем и поговорить о своих волнениях и особых потребностях до начала обучения, рекомендует консультант. Но, также, важно учить школьников работать с разными личностями, ведь они не всегда смогут выбрать тренеров, соседей по комнате в колледже, коллег и боссов. Чтобы уметь сотрудничать с другими, ребенку необходимо общаться с отличающимися от него людьми и теми, чьи личностные качества могут противоречить его собственным.

Существует вероятность, что перевод может навредить, ведь родители сочтут, что другой учитель поможет ребенку стать более успешным. Но может случиться и так, что некоторые факторы, которые они не учли, негативно повлияют на школьника, добавляет Кирк.

"Всегда можно поговорить с директором, школьным консультантом или учителем о том, что вас беспокоит в обучении вашего ребенка", – говорит консультант по школьному обучению.

По словам Робинсон, открытое общение идет на пользу всем участникам образовательного процесса. Поэтому важно, чтобы линии коммуникации и построения отношений не только усиливались в начале учебного года, но и чтобы у педагогов было время наладить связи с учениками и родителями.

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