Почему школьники не могут выполнять много задач одновременно и что учителям с этим делать

Всегда трудно сосредоточиться, когда внимание переключается с одного дела на другое. Особенно такое условие препятствует обучению школьников. Джо Фейсер, бывший директор школы и глава факультета национальных профессиональных квалификаций Национального педагогического института, отмечает, что, согласно исследованиям, многозадачность – это миф.

Он рассказал Tes, что последние анализы доказывают – переключение между несколькими задачами снижает эффективность на 40%. Для того чтобы внимание переориентировалось на основную задачу, нужно в среднем 15 минут. Это происходит из-за того, что страдает долговременная память и снижается креативность.

В отличие от детей, взрослые уже знают свои обязанности и изменение внимания не выбивает их из колеи полностью, а может лишь замедлить, отмечает Фейсер. Для того чтобы поддерживать обучение учеников, следует помнить, что им нужно гораздо больше сосредоточенности, чтобы справиться с теми задачами, в которых они еще не специалисты. А это, как правило, большая часть учебной программы.

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Дети в старших классах, по словам бывшего директора, имеют меньше стимулов к обучению по сравнению со взрослыми. Люди, которые сосредоточены на рабочих вопросах, понимают их важность, ведь от этого зависит заработная плата.

"Почему 7-й класс должен сосредоточиться на математике? Математику, наверное, трудно сравнить с разговором с другом. И что грозит, если они не занимаются математикой? Что через пять лет они могут не так хорошо сдать экзамен?" – отмечает Фейсер.

Он добавляет, что дети со временем разовьют способность инвестировать в собственное будущее, а не жить текущим моментом, когда больше хочется поговорить с одноклассником, нежели выучить новое правило. В сочетании с проблемой мотивации растет и популярность смартфона и его влияние на концентрацию внимания учащихся.

Чем больше времени подростки проводят, переключаясь между задачами, тем сложнее для них удерживать внимание на длительный период, говорит бывший руководитель школы. Учителя должны учитывать такую особенность и стараться сделать уроки более интересными и понятными.

Пол Этчли, доктор философии, доцент кафедры когнитивной психологии Канзасского университета, советует следовать трем рекомендациям, которые помогут школьникам избегать перегрузки и научат сосредотачиваться.

Выполнять задание по одному и не отвлекаться от одного пункта к другому до завершения. Если внимание начинает ослабевать (как правило, это происходит примерно через 18 минут), можно переключиться на следующую задачу, но записать, на чем именно остановились во время выполнения первой. Новому делу следует уделить все свое внимание как можно дольше, а затем возвращаться к предыдущему. Знать, когда закрывать дверь. Нужно выделять время, когда вас никто не беспокоит. В частности, школьников можно учить развивать выносливость в сосредоточении. Для этого увеличивать промежуток на самостоятельное молчаливое выполнение задач, начиная с пяти минут. В таком состоянии они могут глубже учиться и понимать. Также это полезная подготовка к длительным экзаменам в старшей школе. Признавать, что не вся информация полезна. Нужно учить детей расставлять приоритеты, в том числе на какие дела можно прерваться, а какие могут подождать.

Джо Фейсер подытоживает и советует преподавателям не волноваться о том, что подростки не смогут пообщаться, ведь должны быть сосредоточены на уроках – для этого существуют перерывы в учебных заведениях.

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